Эксперимент Postimees: три надежных способа защитить автомобиль от угона

Этот прием использовали и на прошлой неделе, когда в Хаарьюмаа и Таллинне угнали два автомобиля Lexus, а в Какумяэ – Audi. Один угонщик и автомобиль были пойманы в Латвии.

Жестяная банка, фольга, футляр

Tartu Postimees вместе с руководителем отдела по борьбе с организованной преступностью Лыунаской префектуры Райном Восманом провели эксперимент, в ходе которого с помощью конфискованного у воров усилителя радиосигнала проверили, насколько легко при использовании этого устройства угнать автомобиль. Также они установили, с помощью чего можно защитить свой автомобиль.

Во время видеоэксперимента они попробовали угнать автомобиль, когда ключ был в жестяной банке, завернут в фольгу или помещен в специальный футляр, предназначенный для предотвращения распространения радиоволн. Эти чехлы называются Faraday Bags и их производят в Англии, их используют также местные Силы обороны.

По словам представителя импортирующего в Эстонию футляры Farakaitse OÜ Арона-Антти Вайно, жизнь угонщикам надо как можно сильнее усложнить. «Для защиты новые телефоны не оборачивают в пищевую пленку. Вот и дорогостоящие автомобили надо защищать предназначенными для этого средствами», - добавляет он.

Эксперимент Tartu Postimees доказывает, что осуществить угон мешают все три метода, но жестяная банка должна быть закрыта, фольга - покрывать ключ полностью, футляр Faraday тоже должен быть закрыт. Если угонщику удастся усилить сигнал ключа, а автомобиль, например, припаркован не за забором или за другим препятствием, на угон машины потребуется меньше полминуты.

У некоторых марок автомобиля есть возможность заблокировать ключ и лейтенант полиции Райн Восман рекомендует использовать это.

Литовские банды

В Эстонии с использованием усиления сигнала стали скандально известны группы литовских автоугонщиков. По словам Восмана, частично они пойманы, также установлено от восьми до десяти литовских банд автоугонщиков. Сейчас в производстве дело двух литовских автоугонщиков, которых полиция поймала с поличным 31 мая прошлого года.

По словам Восмана, они арестованы и будут отданы под суд.