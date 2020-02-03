Эксперимент Postimees: три надежных способа защитить автомобиль от угона

В прошлом году в Эстонии угнали 276 автомобилей. Один из способов угнать машину - использовать усилитель радиосигнала. Это значит, что вору не нужны ключи от машины для угона.
Этот прием использовали и на прошлой неделе, когда в Хаарьюмаа и Таллинне угнали два автомобиля Lexus, а в Какумяэ – Audi. Один угонщик и автомобиль были пойманы в Латвии.
Жестяная банка, фольга, футляр
Tartu Postimees вместе с руководителем отдела по борьбе с организованной преступностью Лыунаской префектуры Райном Восманом провели эксперимент, в ходе которого с помощью конфискованного у воров усилителя радиосигнала проверили, насколько легко при использовании этого устройства угнать автомобиль. Также они установили, с помощью чего можно защитить свой автомобиль.
Во время видеоэксперимента они попробовали угнать автомобиль, когда ключ был в жестяной банке, завернут в фольгу или помещен в специальный футляр, предназначенный для предотвращения распространения радиоволн. Эти чехлы называются Faraday Bags и их производят в Англии, их используют также местные Силы обороны.
По словам представителя импортирующего в Эстонию футляры Farakaitse OÜ Арона-Антти Вайно, жизнь угонщикам надо как можно сильнее усложнить. «Для защиты новые телефоны не оборачивают в пищевую пленку. Вот и дорогостоящие автомобили надо защищать предназначенными для этого средствами», - добавляет он.
Эксперимент Tartu Postimees доказывает, что осуществить угон мешают все три метода, но жестяная банка должна быть закрыта, фольга - покрывать ключ полностью, футляр Faraday тоже должен быть закрыт. Если угонщику удастся усилить сигнал ключа, а автомобиль, например, припаркован не за забором или за другим препятствием, на угон машины потребуется меньше полминуты.
У некоторых марок автомобиля есть возможность заблокировать ключ и лейтенант полиции Райн Восман рекомендует использовать это.
Литовские банды
В Эстонии с использованием усиления сигнала стали скандально известны группы литовских автоугонщиков. По словам Восмана, частично они пойманы, также установлено от восьми до десяти литовских банд автоугонщиков. Сейчас в производстве дело двух литовских автоугонщиков, которых полиция поймала с поличным 31 мая прошлого года.
По словам Восмана, они арестованы и будут отданы под суд.
За последние пять лет в Эстонии с помощью усиления сигнала ключа было совершено почти сто эпизодов, половина из которых осталась лишь попыткой угона. По словам Восмана, автоугонщики действуют поздно вечером или по ночам. Согласно самой типичной схеме, вечером в новом жилом районе выбирают автомобили, а в три-четыре часа ночи на дело приходит банда угонщиков. Полицейский напоминает, что бдительность общественности играет очень важную роль в поимке угонщиков.