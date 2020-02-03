Немецкая полиция посадила уроженца Эстонии в тюрьму

В пятницу немецкая полиция задержала уроженца Эстонии, которому суд назначил денежное наказание за кражу и причинение физического вреда. Поскольку признанный виновным все еще не заплатил за содеянное, ему придется провести за решеткой более трех месяцев.
Полицейский патруль в пятницу в Кодерсдорфе, недалеко от границы с Польшей проверил документы 44-летнего уроженца Эстонии. В ходе проверки выяснилось, что суд Тиргартена назначил ему штраф в 972 евро за совершенную кражу. Поскольку к указанному сроку мужчина штраф не заплатил, он должен понести альтернативное наказание - 109 дней в тюрьме, сообщает полиция Людвигсдорфа.
Также стало известно, что прокуратура Оснабрюка возбудила в отношении эстонца уголовное дело за причинение им физического вреда. Суд освободил его под залог в размере 800 евро, однако эти деньги также не были заплачены.