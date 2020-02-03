Немецкая полиция посадила уроженца Эстонии в тюрьму

Полицейский патруль в пятницу в Кодерсдорфе, недалеко от границы с Польшей проверил документы 44-летнего уроженца Эстонии. В ходе проверки выяснилось, что суд Тиргартена назначил ему штраф в 972 евро за совершенную кражу. Поскольку к указанному сроку мужчина штраф не заплатил, он должен понести альтернативное наказание - 109 дней в тюрьме, сообщает полиция Людвигсдорфа.