Двуязычная среда, шестичасовой рабочий день и роботы: как изменится в Эстонии рынок труда в 2020 году?

За прошедшее десятилетие на рынке труда Эстонии произошли большие изменения, заставившие многих работодателей переоценить свои действия в отношении найма сотрудников и найти новый подход к поиску персонала. Что принесет рынку труда 2020 год? Портал поиска работы CVKeskus.ee собрал тренды, которые по всей вероятности будут влиять на эстонский рынок труда как в новом году, так и в наступившем десятилетии.
За прошедшие десять лет потребность работодателей в найме сотрудников выросла на 85 процентов, в 2019 году на работу принималось в среднем 50 000 новых работников в квартал. Рекордное число предложений о работе открыло для работников невиданные до сих пор возможности, в минувшем году на рынке труда Эстонии в конкурсе на новое место работы люди участвовали около 1,5 миллиона раз.
Исследования в сфере рынка труда показывают, что работодатели и в этом году планируют активно нанимать новых сотрудников – 69 процентов работодателей вступили в 2020 год с намерением принять на работу дополнительную рабочую силу. Однако нынешний год и новое десятилетие обещают принести на рынок труда большие изменения. С какими тенденциями мы вероятнее всего столкнемся?
Еще больше обострится нехватка специалистов
Рассказывая о своих планах по найму, большинство работодателей отмечает, что им требуются специалисты из разных областей. К сожалению, дефицит рабочей силы среди специалистов является одним из самых острых, и ситуация здесь не улучшилась. Новых специалистов, имеющих практические навыки и опыт, просто не подготавливается в достаточном количестве, при этом нельзя назвать распространенной практикой и переобучение. Эстонская система образования явно находится в состоянии спячки и требует встряски, чтобы соответствовать ожиданиям работодателей.
Исчезнут должности
Прошедшее десятилетие отчетливо продемонстрировало исчезновение некоторых должностей, а также волны сокращений на некоторых традиционных рабочих местах. С большой вероятностью подобная тенденция продолжится и в этом году, поскольку в Эстонии существуют должности, где работодатели не в состоянии сохранять высокий темп повышения зарплат, и ради более высокой зарплаты работники должны переходить на должности, создающие более высокую дополнительную ценность. Такое развитие событий будет непростым, если переобучение не наберет популярности и мы не сможем подготовиться к исчезновению ряда должностей. С другой стороны, эта тенденция открывает для многих работников возможность перейти на более интересные и высокооплачиваемые должности.
Умение и готовность учиться станет важнее знаний
При кризисе рабочей силы начинают переоцениваться требования при найме – не всегда новый работник должен быть из той же сферы, более важными являются его личностные качества, амбициозность, базовые навыки и обучаемость. Более того, в быстро развивающемся мире сложно предугадать, какие навыки и знания могут понадобиться работникам. Поэтому выпускник обязательной образовательной системы должен сохранить желание продолжать учебу – время, когда люди всю жизнь работали на одной должности, прошло.
Роботы наступают?
Роботы уже здесь! Кассы самообслуживания в продуктовых магазинах стали распространенным явлением, подобный переход на цифровые технологии происходит и во многих других сферах. В 2020 году, по всей вероятности, увеличится применение роботов и в промышленном секторе. Автоматизация крайне необходима, поскольку работодателям уже не удается находить работников на тех же условиях. С одной стороны, заметно сильное давление в отношении зарплат, но также меняются и ожидания работников к содержанию работы. Помимо того, что работники желают переходить на более высокооплачиваемые рабочие места, изменились и их ожидания к условиям, содержанию и времени работы. Подобные изменения вынудили многих работодателей все больше двигаться в направлении автоматизации и ликвидировать рабочие места, которые большая часть работников Эстонии больше делать не желает.
Перейдет ли Эстония на шестичасовой рабочий день?
Трудолюбие всегда считалось одним из лучших качеств эстонцев, которое довольно часто подчеркивается. Противоречие в отношении ожиданий работодателей и работников к рабочему времени в 2020 году еще больше обострится – работники желают проводить на рабочем месте меньше времени, а работодатели хотят увеличить нагрузку работников. Из-за отсутствия рабочих рук в 2020 году каждый второй работник Эстонии все также будет вынужден работать сверхурочно и выполнять больше работы. Растущая рабочая нагрузка вызывает у многих молодых людей вопрос, смогут ли они вообще выйти на пенсию и, если смогут, то когда.
Понемногу Эстония должна двигаться в том направлении, чтобы продуктивность работы росла, а роль проведенного на работе времени уменьшалась. В такой маленькой стране это очень важно, поскольку с каждым десятилетием количество рабочей силы будет уменьшаться и через двадцать лет придется обходиться меньшим числом работников, а значит, и меньшим количеством затраченного на работу времени.
Хотя шестичасовой рабочий день все больше будет распространяться в секторе инфотехнологии, люди, работающие в традиционных сферах, например в промышленном секторе, более короткого рабочего дня в 2020 году не увидят. На рынке труда царит вопиющий дефицит рабочей силы, и в таких сферах на сегодняшний день по-прежнему слишком много рабочих мест, на которых исходят только из рабочих часов.
Английский язык все больше вторгается в повседневную жизнь и трудовую среду
Благодаря интенсивному развитию и использованию технологий понимание английского языка и владение им становится для молодого поколения нормальным явлением. Все больше становится сфер, куда принимаются на работу иностранные специалисты, и рабочий язык частично или даже полностью перешел с эстонского языка на английский. Квота иностранной рабочей силы 2020 года была достигнута в первую неделю года, и, безусловно, в этом году все больше и больше будет приниматься квалифицированных специалистов из-за рубежа (не входит в квоту), что для многих работодателей означает создание двуязычной рабочей среды.
Ценности молодого поколения изменят трудовую жизнь
Если во времена промышленной революции было достаточно, чтобы работники приходили на работу, получали от начальства задания, выполняли работу и уходили домой, то сегодня старая модель работает не всегда. Все больше работники хотят быть вовлеченными в принятие решений и понимать, почему и как работают те или иные процессы. Работники должны ощущать, что их работа имеет цель и от нее что-то зависит. Бесспорно, важным стало и отождествление себя с ценностями предприятия – если они не представляют интереса и предприятие не ведет себя ответственно, то и работодатель не представляет интереса.
Фокус направлен на имеющихся работников
Давно известно, что предприятие функционирует успешно тогда, когда хорошо функционирует его команда. Поскольку спрос на хороших специалистов велик, то во избежание их перекупки работодатели в 2020 году должны серьезно заниматься своими сотрудниками, чтобы их удержать. Работники стали чаще менять рабочие места, динамика рабочей силы на рынке труда очень высокая. Поэтому необходимо направить фокус на благополучие каждого работника. Если работники предприятия будут довольны своим работодателем, то укрепится и репутация работодателя. От руководителей ждут, что они станут ближе к работникам и покажут, что являются частью коллектива.
Может ли охлаждение экономики стать лекарством для пребывающего в кризисе рынка труда?
Охлаждение экономики может временно смягчить кризис рынка труда, но царящие тенденции являются, по всей вероятности, необратимыми. Было бы наивно полагать, что в наступившем десятилетии работники не хотели бы получать зарплату, которая позволила бы им хорошо жить, или выполнять работу, которая имела бы смысл. Желание самому планировать свое время и выбирать подходящее место для работы также выглядит необратимой тенденцией. Проведенное в начале 2020 года исследование четко показало, что гибкое рабочее время поможет нанять работников даже на меньшую зарплату.
С новой реальностью нужно смириться, на сегодняшнем рынке труда четко видно, что многие предприятия, которые способны адаптироваться, являются победителями на рынке труда и им проще найти специалистов (даже за меньшую зарплату).