Власти Таллинна со дня уволили начальника столичных кладбищ

Решение об увольнении было принято 31 января, а для того, чтобы отправить Таэваса в отставку, мэрии пришлось провести заседание в пятницу (обычно горуправа собирается по средам).

По словам вице-мэра Таллинна Калле Кландорф, в работе занимавшего пост с 2002 года чиновника службой внутрненнего контроля были выявлены недостатки: "Например, учреждение заказывало ремонтно-строительные работы без организации тендеров, а также были установлены случаи ненадлежащего использования служебного транспорта".

Городской контролер провел проверку после того, как весной прошлого года Таллинн объединил в одну структуру Департаменты коммунального хозяйства и окружающей среды.