Нарва не поддержит ремонт Александровской церкви, но предлагает построить парковку

Мэр Нарвы Алексей Евграфов сообщил Министерству внутренних дел, что у Нарвы нет финансовых средств на реновацию Александровской церкви, но город может вложиться в строительство парковки.
«К сожалению, у Нарвы нет возможности поддержать реновацию Нарвской Александровской церкви. Мэрия Нарвы все же хочет способствовать деятельности, связанной с реновацией храма, и считает, что можно было бы обсудить, например строительство парковки на находящейся рядом с церковным зданием территории И. Графова, 24», - цитирует Евграфова Rus.ERR со ссылкой на свою эстонскую службу новостей.
По его словам, в городском бюджете 2020 года не предусмотрено финансовых средств на строительство парковки. Мэр пообещал провести работу, чтобы появилась возможность построить парковку к моменту сдачи церкви в общественное пользование, то есть к 2022 году.