Нарва не поддержит ремонт Александровской церкви, но предлагает построить парковку

«К сожалению, у Нарвы нет возможности поддержать реновацию Нарвской Александровской церкви. Мэрия Нарвы все же хочет способствовать деятельности, связанной с реновацией храма, и считает, что можно было бы обсудить, например строительство парковки на находящейся рядом с церковным зданием территории И. Графова, 24», - цитирует Евграфова Rus.ERR со ссылкой на свою эстонскую службу новостей.