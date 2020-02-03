Рекордное число проверок: 600 водителей остались без прав, а более 180 выпивох - без машин

К сожалению, в сравнении с прошлыми годами было поймано и больше нетрезвых водителей: в среднем каждый день 2019 года полиция отстраняла от вождения 20 водителей, которые употребляли алкоголь.

Без прав в прошлом году остались 615 водителей, в арестный дом попали 161, а без автомобиля остались 182 пьяных водителя.