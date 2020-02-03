Рекордное число проверок: 600 водителей остались без прав, а более 180 выпивох - без машин

В прошлом году полиция провела рекордное число проверок на трезвость, а водителям пришлось дуть в алкометр более 900 000 раз, пишет портал Geenius.
К сожалению, в сравнении с прошлыми годами было поймано и больше нетрезвых водителей: в среднем каждый день 2019 года полиция отстраняла от вождения 20 водителей, которые употребляли алкоголь.
Без прав в прошлом году остались 615 водителей, в арестный дом попали 161, а без автомобиля остались 182 пьяных водителя.
Из положительного можно отметить то обстоятельство, что все больше людей дают знать по номеру 112 о подозрительном стиле вождения и предположительно пьяных водителях.