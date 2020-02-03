Анетт Контавейт поднялась в мировом теннисном рейтинге

Открытый чемпионат Австралии по теннису внес изменения в мировые теннисные рейтинги.
Первая ракетка Эстонии, дошедшая в Австралии до 1/4 финала, поднялась сразу на девять строк рейтинга и занимает сейчас 22-е место. Кайа Канепи вернулась в первую сотню и располагается на 95-м месте.
Победительница Australian Open , София Кенина, переместилась с 15-го на седьмое место женского рейтинга. Первой ракеткой мира осталась австралийка Эшли Барти, второе и третье место делят Симона ХАлеп и Каролина Плишкова.
У мужчин на первую строку рейтинга поднялся Новак Джокович, второе место занимает Рафаэль Надаль, третье - Роджер Федерер.