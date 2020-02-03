Что будет с Европой, если дела британцев после Брекзита пойдут лучше?

Несмотря на детали хода переговоров, их длительность и более конкретный результат, вероятно будет достигнуто соглашение, которое зафиксирует юридические рамки отношений ЕС и Соединенного Королевства. Что в долгосрочной перспективе станет с Великобританией, Евросоюзом и их отношениями, будет зависеть от многих деталей и прогнозировать это крайне сложно, поскольку мир и международные отношения находятся в очень нестабильной фазе.

Легко может случиться, что дела у британцев пойдут лучше без Европы. Тогда брюссельским правящим кругам будет трудно удержать евроскептиков в узде.

План Бориса Джонсона, кажется, состоит в том, что постепенно оторваться от все больше стагнирующей Европы и сблизиться с более динамичными регионами мира – Азией, США и почему бы не с Африкой. Сохраняя при этом свободу действий, которую не будут ограничивать бюрократические странности Брюсселя и незнание тамошних властей, что вообще делать дальше.

Т.е. да – Брекзит в каком-то смысле означает побег крысы (первой и хитрой?) не то чтобы с тонущего, но несомненно протекающего корабля. Типичного сторонника Брекзита обычно представляют как пожилого английского националиста с низким уровнем образования и скудным доходом, живущего где-то на окраине и тоскующего по старым добрым временам (Британской империи, файв-о-клоку и т.д.) Так и есть, подобные деятели составляют большую часть сторонников Брекзита. Однако это лишь часть правды. Выход из ЕС поддерживает и множество образованных и богатых (даже очень богатых) людей, ориентированных на будущее и все более глобализирующийся мир. В противном случае Соединенное Королевство никогда бы не вышло из Евросоюза, а возглавляемые Джонсоном консерваторы не добились бы столь явного успеха на прошлогодних выборах, поскольку минимум часть элиты без поддержки просто наплевала бы на волю простого народа.

С США у Великобритании особые отношения с давних времен. Очень хороши и личные отношения Бориса Джонсона с Дональдом Трампом. Последний обещал Лондону после выхода из ЕС очень хорошую «сделку» в области торговли и других сферах. И это несмотря на на тот факт, что недавно Лондон решил позволить китайскому Huawei участвовать в выстраивании британской сети связи 5G, на что Вашингтон раньше обещал отреагировать серьезными мерами. Но меры там и остались. Сотрудничество с Китаем, кажется, проходит гладко и в других сферах, например, в области ядерной энергетики. То же по большому счету актуально и в плане отношений с бывшей колонией и восходящей глобальной звездой – Индией.

Лондон – один из важнейших финансовых центров мира. В мире денег обычно крайне прагматичны (т.е. неприкрыто жадны). Будучи свободным от бюрократических правил Евросоюза и идеалистических общих ценностей, Соединенное Королевство может проводить политику прагматичного реализма. Стоять за интересы финансовых кругов Великобритании и Лондона. По крайней мере, так надеются и премьер-министр Джонсон, и некоторые другие влиятельные деятели в бизнес-кругах Лондона. Возможно, они правы.

Брюссель обеспокоен тем, что помимо потери одного из самых могущественных членов и его вклада, Брекзит может подать дурной пример другим членам. Еще недавно проевропейски настроенные силы прогнозировали, что Брекзит повлечет за собой большой хаос в Соединенном Королевстве, если не крах общества. Этого не произошло. Частично, конечно, потому что поначалу Брекзит, скорее, существует в теории, чем на практике. Но вероятно, ничего ужасного не произойдет и тогда, когда Великобритания на самом деле покинет Евросоюз. Легко может случиться, что дела у британцев пойдут лучше без Европы.