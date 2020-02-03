Прокурор: тюрьма водителю-выпивохе не поможет

- Политики начали своего рода соревнование: кто сможет придумать более жесткое наказание? Что вы об этом думаете?

- Правда где-то посредине. С одной стороны, нужно отпугивать асоциалов угрозой наказания. С другой стороны, нам нужно придумать, как сделать так, чтобы пойманный за рулем человек с асоциальным расстройством поведения не попался снова после того, как государство оставит ему возможность пить дальше. Психолог, специализирующийся на дорожном движении, Гуннар Мейнхард неоднократно говорил о том, что нам нужно думать принципиально иначе. Если пьяный водитель попался, его наказывают. Государство должно пойти и проверить, исправился ли он. Ему назначается запрет на алкоголь, ряд должностных лиц время от времени ходят его проверять. Если контролируемый хочет, то пускает проверяющего, если не хочет – не пускает. В Германии это делают иначе. Человек, который нарушил правила, например, управлял машиной на пьяную голову, должен доказать государству, что он может снова садиться за руль.

С октября 2016 года мы на юге Эстонии начали работать по-другому. Мы стали отправлять водителей, которые впервые попались пьяными, и у которых в Регистре наказаний нет отметок, на реабилитационную программу, где ими занимаются психологи, объясняющие, почему нельзя садиться за руль пьяным. Кроме того, через полгода человек анализом крови должен доказать, что не употребляет алкоголь в опасных для здоровья количествах.

- Во время обязанности сдавать кровь, человек может быть хорошим, но когда она закончится, все продолжится в том же духе?

- Да, у нас нет хорошего решения, поскольку мы не можем следить за ними всю жизнь, но работает такая логика, что у тех людей, которых мы видим в первый раз, хотелось бы надеяться, нарушение поведения не насколько глубокое, и они понимаю, почему нельзя употреблять алкоголь, или почему нужно ходить к врачу.

- Как много этих сдающих кровь снова попадает в ваше поле зрения?

- Я не могу ответить точно. Я руковожу одной магистерской работой, и надеюсь к весне смогу ответить, поскольку эти исследования сейчас проводятся. Но у них нет зависимости, только асоциальное нарушение поведения.

- Многие водители попадаются с маленьким количеством промилле, и много говорится о том, нужно уже отказаться от мысли о нулевой толератности. Что вы об этом думаете?

- Давайте уточним: в тех случаях, о которых мы говорит, нет ни одного, кто «выпил одно-два пива». Открываем дела и видим, что пить они начали днем ранее, и не пиво, а водку. Вопрос не в одном пиве, или бокале вина. Чтобы дойти до уголовно наказуемого опьянения нужно время.

- Понятно, но в теории, Эстония когда-то сможет к этому прийти?