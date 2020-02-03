Из Ухани эвакуирована гражданка Латвии. Две недели она проведет на карантине

Гражданка Латвии эвакуирована из эпицентра коронавируса - Ухани - во Францию, где проведет две недели на карантине, написал в своем микроблоге в Twitter министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич.
Министр поблагодарил правительство Франции за помощь и поддержку.
Latvijas pilsone no koronavīrusa skartās Vuhaņas ir evakuēta uz Franciju, kur pavadīs divas nedēļas karantīnā. Paldies Francijas valdībai par palīdzību un atbalstu!— Edgars Rinkēvičs (@edgarsrinkevics) February 3, 2020
Как ранее сообщал TVNET, гражданка Латвии Сарма Каркле проживает в Ухане около пяти лет. Молодая инженер-строитель попала туда по учебе - в настоящее время она учится в докторантуре в Ухани.
По рассказам девушки, драматическая ситуация в городе развивалась постепенно. Но уже в середине декабря пришли вести, что на рыбном рынке появился странный вирус, и люди заболели.
Более активные действия начались в январе, около двадцатых чисел, после объявления о закрытии города и отмене общественного транспорта. Тогда же стали распространяться разные слухи.
В настоящее время в городе действуют очень строгие ограничения, запрещено передвигаться без маски. Транспорт разрешен только в медицинских целях. Также в университете Сармы всем студентам запретили покидать общежитие.
По данным на утро 3 февраля, в Китае от новой вспышки вирусной инфекции умер 361 человек, еще один человек — на Филиппинах.