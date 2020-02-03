Пн, 3.02.2020
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  • Из Ухани эвакуирована гражданка Латвии. Две недели она проведет на карантине

Из Ухани эвакуирована гражданка Латвии. Две недели она проведет на карантине

Иллюстративное фото

ФОТО: AFP / Scanpix

Гражданка Латвии эвакуирована из эпицентра коронавируса - Ухани - во Францию, где проведет две недели на карантине, написал в своем микроблоге в Twitter министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич.

Министр поблагодарил правительство Франции за помощь и поддержку.

Как ранее сообщал TVNET, гражданка Латвии Сарма Каркле проживает в Ухане около пяти лет. Молодая инженер-строитель попала туда по учебе - в настоящее время она учится в докторантуре в Ухани.

По рассказам девушки, драматическая ситуация в городе развивалась постепенно. Но уже в середине декабря пришли вести, что на рыбном рынке появился странный вирус, и люди заболели.

Более активные действия начались в январе, около двадцатых чисел, после объявления о закрытии города и отмене общественного транспорта. Тогда же стали распространяться разные слухи.

В настоящее время в городе действуют очень строгие ограничения, запрещено передвигаться без маски. Транспорт разрешен только в медицинских целях. Также в университете Сармы всем студентам запретили покидать общежитие.

По данным на утро 3 февраля, в Китае от новой вспышки вирусной инфекции умер 361 человек, еще один человек — на Филиппинах.

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