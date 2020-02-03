"Спутник" мог бы быть барометром отношений между Эстонией и Россией

Известно, что если при приеме какого-либо лекарства возникают побочные эффекты, то следует обратиться к врачу или аптекарю. Только побочные эффекты присущи не только медпрепаратам, как быть тогда?
Весьма распространены они в мире политики, где наносят кому-то вред, а кому-то сулят и выгоду. Вред обычно нечаянный, но выгода осмысленная. Нанесение вреда особого ума не требует, тогда как для получения выгоды нужно постараться. Лучше всего это видно на живых примерах, на нехватку которых грех жаловаться.
Бесхозные побочные эффекты
Чтобы убедиться в вездесущности побочных эффектов, судьба великодушно подкинула нам азартных любителей их из EKRE. Эта партия, следуя заветам Дональда Трампа, больше других подстраивается под умонастроения потенциальных избирателей, какими бы иррациональными они ни казались, благо мечтающих превратить Эстонию в некий воображаемый мир, очищенный от ряда примет ХХI века, хватает, особенно среди пассивной части населения.
Для завоевания их доверия нужна имитация решительности, откровенности, осведомленности, т.е. того, чего им самим не хватает. Такая имитация ведет к духовному раскрепощению опекаемых, начинающих на свой лад копировать услышанное. Побочным эффектом этого становится замещение рационального восприятия иррациональным, стирание граней между реальным и мнимым, настоящим и прошлым с сопутствующим этому размыванием имиджа Эстонии как адекватной страны. Распространение подобных настроений стреножит развитие общества, которое и без того в последнее время не отличалось динамизмом, так что скандальная стагнация ничем не лучше рутинной.
В то же время феномен EKRE с его побочными эффектами - с одной стороны, как бы проявление гнева Господнего, но с другой – дар небес, ибо кто-то должен был напомнить, пусть и в хамской форме, что слишком долго на лаврах валяться накладно. Рано или поздно у нас найдутся политические силы, усвоившие этот урок.
Освоенные побочные эффекты
Совсем иной подход к побочным эффектам у новостного агентства «Спутник», специализирующегося на продуманном использовании их. Трудно понять насмешки над малочисленностью его здешней аудитории, ибо аудитория эта вовсе не здесь, а охватывает весь русский мир, по которому и расходится сырье для побочных эффектов. Журналистика – превосходный маскхалат, в котором можно появляться почти где угодно, и до поры до времени никто не обратит на это внимания. «Спутник» не занимается формированием негативного образа Эстонии, он лишь поставляет полуфабрикаты для создания такого образа, доводкой которых до кондиции занимаются уже другие структуры.
Следует, однако, добавить, что, во-первых, «Спутник» - далеко не единственный поставщик таких материалов, а во-вторых, он делает это грамотно и осторожно – для пущей конспирации есть даже версия на эстонском языке. Ничего особенного нет и в приводимой «Спутником» подборке возможных «нежелательных новостей», которые могли бы заинтересовать специалистов по побочным эффектам. Эсэсовцы, закрытие русских школ, осквернение памятников и прочее - темы затасканные и потому неинтересные. Все это обычная рутина, поэтому вряд ли «Спутник» создавался в расчете на то, что где-то ему не поздоровится, и тогда на этом можно будет нагреть руки.
Игра в прятки
Побочным эффектам свойственно играть в прятки со своими творцами. EKRE, например, трижды пришлось пострадать от побочных эффектов назначения на министерские посты кого попало. Трудно сказать, попал ли «Спутник» под раздачу по делу об отмывании денег или это был ляп чиновников, только побочным эффектом его несчастья стало невольное тестирование реакции России с вовлечением в этот процесс (без негативных последствий для Эстонии) и главы МИДа, и даже президента страны.
Кульминацией случившегося можно считать выступление руководителя нашего «Спутника» Елены Черышевой и исполнительного директора МИА «Россия сегодня» Кирилла Вышинского на зимней сессии ПАСЕ, где тема Эстонии, занимающей 11-е место в свежем рейтинге «Репортеров без границ» по свободе СМИ, оказалась совершенно в тени главной темы – доклада комитета ПАСЕ по культуре, науке, образованию и СМИ об угрозах безопасности журналистов, в котором много нелестного именно о России, находящейся в упомянутом рейтинге на 149-м месте. В резолюции ПАСЕ по этому докладу Россия включена в пятерку стран нарушителей свободы слова на пространстве Совета Европы, Эстония там не упоминается. Как видим, ларчик просто открывался: Эстония слишком маленькая, чтобы можно было спрятаться за нею.
В Эстонии маскхалат «Спутника» напоминает новое платье короля из сказки Х.К. Андерсена, поэтому на его деятельность можно было бы не обращать внимания. В то же время, поскольку «Спутник» отражает настроения своего работодателя, он мог бы быть барометром состояния отношений между двумя странами. То, что такой барометр работает, видно хотя бы по недавнему переводу самой антиукраинской передачи на РТР «60 минут» с прайм-тайма на более раннее время. Что это не случайно, показывает отставка куратора украинской спецоперации Владислава Суркова. Барометр такого калибра нам недоступен, однако небольшой, местный барометр все же не помешал бы.