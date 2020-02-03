"Спутник" мог бы быть барометром отношений между Эстонией и Россией

Весьма распространены они в мире политики, где наносят кому-то вред, а кому-то сулят и выгоду. Вред обычно нечаянный, но выгода осмысленная. Нанесение вреда особого ума не требует, тогда как для получения выгоды нужно постараться. Лучше всего это видно на живых примерах, на нехватку которых грех жаловаться.

Бесхозные побочные эффекты

Чтобы убедиться в вездесущности побочных эффектов, судьба великодушно подкинула нам азартных любителей их из EKRE. Эта партия, следуя заветам Дональда Трампа, больше других подстраивается под умонастроения потенциальных избирателей, какими бы иррациональными они ни казались, благо мечтающих превратить Эстонию в некий воображаемый мир, очищенный от ряда примет ХХI века, хватает, особенно среди пассивной части населения.

Для завоевания их доверия нужна имитация решительности, откровенности, осведомленности, т.е. того, чего им самим не хватает. Такая имитация ведет к духовному раскрепощению опекаемых, начинающих на свой лад копировать услышанное. Побочным эффектом этого становится замещение рационального восприятия иррациональным, стирание граней между реальным и мнимым, настоящим и прошлым с сопутствующим этому размыванием имиджа Эстонии как адекватной страны. Распространение подобных настроений стреножит развитие общества, которое и без того в последнее время не отличалось динамизмом, так что скандальная стагнация ничем не лучше рутинной.

В то же время феномен EKRE с его побочными эффектами - с одной стороны, как бы проявление гнева Господнего, но с другой – дар небес, ибо кто-то должен был напомнить, пусть и в хамской форме, что слишком долго на лаврах валяться накладно. Рано или поздно у нас найдутся политические силы, усвоившие этот урок.

Освоенные побочные эффекты

Совсем иной подход к побочным эффектам у новостного агентства «Спутник», специализирующегося на продуманном использовании их. Трудно понять насмешки над малочисленностью его здешней аудитории, ибо аудитория эта вовсе не здесь, а охватывает весь русский мир, по которому и расходится сырье для побочных эффектов. Журналистика – превосходный маскхалат, в котором можно появляться почти где угодно, и до поры до времени никто не обратит на это внимания. «Спутник» не занимается формированием негативного образа Эстонии, он лишь поставляет полуфабрикаты для создания такого образа, доводкой которых до кондиции занимаются уже другие структуры.