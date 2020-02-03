На этой неделе Нобелевский лауреат Светлана Алексиевич посетит Эстонию

В пятницу, 7 февраля, в 19.00, в Зале с черным потолком (Союз писателей, Харью, 1) Светлана Алексиевич примет участие в публичной беседе, которую проведет литературовед и литературный критик Айя Сакова.
Эта встреча станет прологом к эстонским показам спектакля «Время секонд хэнд. Конец красного человека» по книге Светланы Алексиевич, премьера которого состоится 8 февраля на сцене Vaba Lava.
На мероприятии в Зале с черным потолком будут затронуты важные для творчества Алексиевич темы: любовь и страдание, счастье и смерть, красный человек и зло. Встреча пройдет на русском языке, с последовательным переводом на эстонский. Книги Светланы Алексиевич «У войны не женское лицо» (1985), «Чернобыльская молитва» (1997), «Время секонд хэнд» (2013) переведены, в том числе, на эстонский язык.
Алексиевич утверждает, что ее всегда интересовала тема маленького человека, который становится великим, перенеся страдания. Ее книги исследуют советское общество, другими словами то, как люди привыкли жить и терпеть ради идеи.
В 2015 году Алексиевич стала лауреатом Нобелевской премии по литературе с формулировкой «за её многоголосное творчество – памятник страданию и мужеству в наше время». Свою Нобелевскую речь Алексиевич закончила признанием: «У меня три дома — моя белорусская земля, родина моего отца, где я прожила всю жизнь, Украина, родина моей мамы, где я родилась, и великая русская культура, без которой я себя не представляю. Они мне все дороги. Но трудно в наше время говорить о любви».
Вход на встречу в Союзе писателей свободный.