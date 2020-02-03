На этой неделе Нобелевский лауреат Светлана Алексиевич посетит Эстонию

На мероприятии в Зале с черным потолком будут затронуты важные для творчества Алексиевич темы: любовь и страдание, счастье и смерть, красный человек и зло. Встреча пройдет на русском языке, с последовательным переводом на эстонский. Книги Светланы Алексиевич «У войны не женское лицо» (1985), «Чернобыльская молитва» (1997), «Время секонд хэнд» (2013) переведены, в том числе, на эстонский язык.

В 2015 году Алексиевич стала лауреатом Нобелевской премии по литературе с формулировкой «за её многоголосное творчество – памятник страданию и мужеству в наше время». Свою Нобелевскую речь Алексиевич закончила признанием: «У меня три дома — моя белорусская земля, родина моего отца, где я прожила всю жизнь, Украина, родина моей мамы, где я родилась, и великая русская культура, без которой я себя не представляю. Они мне все дороги. Но трудно в наше время говорить о любви».