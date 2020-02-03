Последствия глобального изменения климата становятся все более очевидными

Глобальное изменение климата ставит под угрозу существование многих знаковых мест по всему миру. Специалисты даже вынуждены создавать 3D-цифровые копии чудес, которые могут исчезнуть с лица нашей планеты в ближайшие годы. Об этом пишет Lonely Planet.
Последствия изменения климата для окружающей среды становятся все более очевидными: пожары в Австралии, ураганы в Карибском море и многое другое. Все более заметной также становится угроза для известных достопримечательностей мира. Эксперты компании Google Arts & Culture назвали древние памятники, которые могут в скором времени исчезнуть из-за участившихся дождей, поднятия уровня моря, подкисления океана и других природных факторов, пишет Turizm.
В список, например, вошли знаменитые статуи острова Пасхи, которые разрушаются из-за повышения уровня океана и усиления в регионе штормов. Ученые опасаются, что в скором времени каменные изваяния уйдут под воду. Исчезнуть может и крупнейшая туристическая достопримечательность Шотландии, Эдинбургский замок. На него негативное влияние оказывает увеличение количества осадков и подтопление фундамента грунтовыми водами. В затерянном историческом городе Багерхат в Бангладеше под угрозой исчезновения оказалась древняя мечеть Девяти Домов. Памятник разрушается из-за затопления соленой водой и эрозии. Усиливающиеся проливные дожди грозят уничтожить город Чан-Чан в Перу, построенный в 850 году нашей эры. Руины древнего города Килва Кисивани в Танзании также подвержены опасности из-за истощения мангровых лесов и закисления океана.
Специалисты Google Arts & Culture, стремясь привлечь внимание к положению этих находящихся под угрозой исчезновения достопримечательностей, создали их 3D-цифровые модели. Для этого были проведены специальные экспедиции, во время которых с помощью дронов и сложнейших технологий сканирования проводился сбор данных для последующей работы. Теперь у людей появилась возможность в рамках онлайн-выставок не просто увидеть памятники в объеме, но и поучаствовать в обзорной экскурсии с использованием дополненной реальности. Все исходные данные Google также сделал доступным для реставраторов, исследователей, преподавателей и специалистов по охране природы.