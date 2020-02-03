Последствия глобального изменения климата становятся все более очевидными

Последствия изменения климата для окружающей среды становятся все более очевидными: пожары в Австралии, ураганы в Карибском море и многое другое. Все более заметной также становится угроза для известных достопримечательностей мира. Эксперты компании Google Arts & Culture назвали древние памятники, которые могут в скором времени исчезнуть из-за участившихся дождей, поднятия уровня моря, подкисления океана и других природных факторов, пишет Turizm.

В список, например, вошли знаменитые статуи острова Пасхи, которые разрушаются из-за повышения уровня океана и усиления в регионе штормов. Ученые опасаются, что в скором времени каменные изваяния уйдут под воду. Исчезнуть может и крупнейшая туристическая достопримечательность Шотландии, Эдинбургский замок. На него негативное влияние оказывает увеличение количества осадков и подтопление фундамента грунтовыми водами. В затерянном историческом городе Багерхат в Бангладеше под угрозой исчезновения оказалась древняя мечеть Девяти Домов. Памятник разрушается из-за затопления соленой водой и эрозии. Усиливающиеся проливные дожди грозят уничтожить город Чан-Чан в Перу, построенный в 850 году нашей эры. Руины древнего города Килва Кисивани в Танзании также подвержены опасности из-за истощения мангровых лесов и закисления океана.