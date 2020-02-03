Канцлер права настаивает на улучшении условий для ожидающих высылки иностранцев в аэропорту

Иностранцам, задержанным в транзитной зоне Таллиннского аэропорта и ожидающим вылета, должны быть гарантированы достойные условия ночевки, возможность помыться и питание, считает канцлер права Юлле Мадизе.
Время ожидания отъезда в транзитной зоне принудительно высылаемых иностранцев, задержанных из-за недействительной визы или запрета на въезд в шенгенскую зону, может составлять несколько дней, написала канцлер права руководству Департамента полиции погранохраны (PPA) и Таллиннского аэропорта, передает Rus.ERR со ссылкой на радионовости ERR.
Задержанные в аэропорту могут ждать своего вылета в трех местах: там, откуда ожидают отправления вылетающих из шенгенской зоны рейсов, то есть в транзитной зоне, в двух отдельных камерах PPA или трех платных комнатах в аэропорту.
Эти помещения не предназначены для содержания под стражей более 24 часов, поскольку в них нет необходимых условий.
Иностранцам, задержанным в аэропорту, по мнению канцлера права, также должен быть предоставлен доступ к внешнему миру, материалам для чтения или телевидению, а также право один раз в день находиться на открытом воздухе.