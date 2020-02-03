Канцлер юстиции настаивает на улучшении условий в аэропорту для ожидающих высылки иностранцев

Время ожидания отъезда в транзитной зоне принудительно высылаемых иностранцев, задержанных из-за недействительной визы или запрета на въезд в шенгенскую зону, может составлять несколько дней, написала канцлер юстиции руководству Департамента полиции погранохраны (PPA) и Таллиннского аэропорта, передает Rus.ERR со ссылкой на радионовости ERR.

Задержанные в аэропорту могут ждать своего вылета в трех местах: там, откуда ожидают отправления вылетающих из шенгенской зоны рейсов, то есть в транзитной зоне, в двух отдельных камерах PPA или трех платных комнатах в аэропорту.

Эти помещения не предназначены для содержания под стражей более 24 часов, поскольку в них нет необходимых условий.