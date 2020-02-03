Пн, 3.02.2020
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Мужчина угрожал застрелить работников скорой помощи

Ружье. Фото иллюстративное.

ФОТО: Arvo Meeks/Valgamaalane

Суд приговорил к условному сроку жителя Сааремаа Геннадия, который в нетрезвом виде угрожал пневматическим ружьем приехавшей на вызов бригаде скорой помощи.

Геннадий навел оружие на медиков и крикнул: «Застрелю вас!», пишет Saarte Hääl.

На прошлой неделе суд признал Геннадия виновным и приговорил к шести месяцам тюрьмы, наказание не надо будет отбывать за решеткой, если в течение испытательного срока в 18 месяцев он не совершит новое умышленное преступление.

Ранее Геннадия не наказывали в уголовном порядке.

Также признанный виновным должен будет покрыть расходы на производство в размере 670 евро.

Решение суда пока не вступило в силу, его можно обжаловать в Таллиннском окружном суде.

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