Мужчина угрожал застрелить работников скорой помощи

Суд приговорил к условному сроку жителя Сааремаа Геннадия, который в нетрезвом виде угрожал пневматическим ружьем приехавшей на вызов бригаде скорой помощи.
Геннадий навел оружие на медиков и крикнул: «Застрелю вас!», пишет Saarte Hääl.
На прошлой неделе суд признал Геннадия виновным и приговорил к шести месяцам тюрьмы, наказание не надо будет отбывать за решеткой, если в течение испытательного срока в 18 месяцев он не совершит новое умышленное преступление.
Ранее Геннадия не наказывали в уголовном порядке.
Также признанный виновным должен будет покрыть расходы на производство в размере 670 евро.
Решение суда пока не вступило в силу, его можно обжаловать в Таллиннском окружном суде.