Samsung и LG фактически уходят с рынка ЖК-панелей

В данный момент есть много заинтересованных компаний, которые хотят укрепить свои позиции в этой индустрии, выкупив производственные линии Samsung и LG. Данное решение южнокорейские производители приняли после того, как обе компании решили сконцентрировать основные усилия на технологиях Quantum Dot и OLED. Экраны OLED, по прогнозу, будут только набирать популярность в ближайшие годы, причем как в индустрии смартфонов и телевизоров, так и в других отраслях.