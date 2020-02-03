Samsung и LG фактически уходят с рынка ЖК-панелей

Источники сообщают, что Samsung и LG планируют продать основную часть своих производственных мощностей, которые занимаются выпуском ЖК-панелей.
Общая стоимость индустрии, производящей ЖК-панели, составляет 106 миллиардов долларов. При этом суммарная стоимость ЖК-производства, которое принадлежит Samsung и LG, составляет около 33 миллиардов долларов, пишет Ixbt.com.
В данный момент есть много заинтересованных компаний, которые хотят укрепить свои позиции в этой индустрии, выкупив производственные линии Samsung и LG. Данное решение южнокорейские производители приняли после того, как обе компании решили сконцентрировать основные усилия на технологиях Quantum Dot и OLED. Экраны OLED, по прогнозу, будут только набирать популярность в ближайшие годы, причем как в индустрии смартфонов и телевизоров, так и в других отраслях.
Аналитики ожидают, что этот переход будет способствовать повышению цен на ЖК-панели в первой половине этого года. Причиной станет дефицит поставок. К счастью, повышение цен, которое будет сопровождать этот переходный переход, продлится только в первой половине 2020 года. Цены стабилизируются во второй половине этого года.