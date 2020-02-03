Масштабная забастовка в Финляндии: на два дня могут закрыть все магазины Prisma

Финский профсоюз работников сферы услуг PAM угрожает забастовкой, в круг которой попадает порядка 50 000 работников. Камнем преткновения в переговорах между работодателем и профсоюзом являются дополнительные рабочие часы, введенные в рамках договора по конкурентоспособности.
Финский профсоюз работников сферы услуг PAM угрожает проведением забастовки в конце февраля. Забастовка в Финляндии затронет сферы торговли и коммунально-жилищного хозяйства. В результате забастовки все финские супермаркеты Prisma могут закрыться в конце текущего месяца как минимум на два дня (20 и 21 февраля). В акции протеста могут принять участие порядка 50 000 человек, состоящих в профсоюзе, пишет портал Yle.
Первой к потенциальной забастовке подключится грузовая и логистическая компания Inex Partner. Это отразится на обслуживании логистических центров магазинов группы S в Сипоо и Керава. Позже к акции протеста подключатся супермаркеты Prisma, которые закроются в четверг 20 февраля.
Также на восьмой неделе начнется забастовка в жилищно-коммунальной сфере, которая затронет Лапландию, Кайнуу, Центральную Финляндию и Похьянмаа.
"Мы также готовы к дальнейшим забастовкам, которые пройдут после восмой недели. PAM объявит о дальнейших акциях протеста в ближайшее время", - сообщила председатель профсоюза Анника Рённи-Сяллинен.
PAM ведет переговоры с Ассоциациями торговли и жилищной сферы. Переговоры были прерваны по инициативе PAM 31 января, когда закончился прошлый коллективный договор в сфере торговли. Профсоюз заявил, что прибег к этому решению, поскольку переговоры зашли в тупик. Согласно председателю профсоюза, сторона работодателей отказалась обсуждать отказ от дополнительных рабочих часов, введенных в рамках договора по конкурентоспособности.