Масштабная забастовка в Финляндии: на два дня могут закрыться все магазины Prisma

Финский профсоюз работников сферы услуг PAM угрожает проведением забастовки в конце февраля. Забастовка в Финляндии затронет сферы торговли и коммунально-жилищного хозяйства. В результате забастовки все финские супермаркеты Prisma могут закрыться в конце текущего месяца как минимум на два дня (20 и 21 февраля). В акции протеста могут принять участие порядка 50 000 человек, состоящих в профсоюзе, пишет портал Yle.

Первой к потенциальной забастовке подключится грузовая и логистическая компания Inex Partner. Это отразится на обслуживании логистических центров магазинов группы S в Сипоо и Керава. Позже к акции протеста подключатся супермаркеты Prisma, которые закроются в четверг 20 февраля.

Также на восьмой неделе начнется забастовка в жилищно-коммунальной сфере, которая затронет Лапландию, Кайнуу, Центральную Финляндию и Похьянмаа.

"Мы также готовы к дальнейшим забастовкам, которые пройдут после восмой недели. PAM объявит о дальнейших акциях протеста в ближайшее время", - сообщила председатель профсоюза Анника Рённи-Сяллинен.