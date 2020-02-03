В январе квартиры в Таллинне опять подорожали

Стоимость квадратного метра в таллиннской квартире в январе выросла на 3,6%

По переданным BNS данным Земельного департамента, по сравнению с декабрем 2019 года средняя стоимость квадратного метра поднялась на 7,1 процента.

Медианная стоимость квадратного метра в Таллинне выросла за год на 1,9 процента до 1915,25 евро, а за месяц упала на 10,2 процента.

Всего в Таллинне в январе совершили 715 сделок с квартирами на общую сумму 77,3 млн евро. За тот же месяц 2019 года было совершено 762 сделки на общую сумму 84,7 млн евро.

За пределами Таллинна средняя стоимость квадратного метра в квартире в январе выросла в годовом сравнении на 18,8 процента до 901,01 евро, по сравнению с декабрем 2019 года она выросла на 1,1 процента.

Медианная стоимость квадратного метра за пределами Таллинна в январе составила 752,02 евро, на 24,7 процента выше в годовом сравнении. По сравнению с декабрем 2019 года она упала на 3,8 процента.