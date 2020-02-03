Видео и фото: компания Renault представила обновленный Megane

Визуально обновленный Renault Megane можно опознать по полностью светодиодным фарам Pure Vision, которые доступны уже в в базе, новому переднему бамперу с «лезвиями» в боковых вставках, измененным крыльям, колесам нового дизайна, а также слегка подкорректрованному рисунку фонарей. В салоне изменений больше: поменялся блок управления климатом, дисплей медиасистемы (9,3 дюйма вместо семи) и впервые появилась 10,25-дюймовая цифровая приборная панель.

В оснащение модели также вошел улучшенный набор ассистирующих систем Easy Drive. Он включает в себя адаптивный круиз, системы экстренного торможения, контроля слепых зон, удержания в полосе движения и слежения за состоянием водителя. Кроме того, обновленный Megane предлагается с ассистентом движения в пробке и по шоссе, который активен на скоростях до 160 километров в час.

Моторная гамма Renault Megane состоит из бензиновых 1.0 TCe (120 сил) и 1.3 TCe (100, 115, 140 и 160 сил). Первые два двигателя работают в паре только с шестиступенчатой «механикой», мотор на 140 сил предлагается как с механической коробкой передач, так и с роботом. 160-сильный агрегат сочетается только с семиступенчатой роботизированной трансмиссией EDC.

Помимо этого, в линейке есть дизель 1.5 BlueHDi мощностью 95 и 115 сил и гибридная силовая установка E-Tech.

Гибридный вариант основан на атмосферном двигателе 1.6, который дополняют два электромотора, многорежимная трансмиссия без сцепления и тяговая батарея на 9,8 киловатт-часа. Мощность силовой установки — 160 лошадиных сил. На одной только электротяге Megane E-Tech может разогнаться до 135 километров в час и проехать 50 километров (WLTP).

Еще одно новшество — появление исполнения R.S. Line. Оно придет на смену GT Line и будет еще больше заимствовать стиль полноценных R.S.-версий. Отличить оспортивленный Megane можно по вставке в виде крыла Формулы-1 в бампере, раздвоенному выхлопу, спортивным креслам, отделке салона и алюминиевым накладкам на педали.

Для 300-сильных Mégane R.S. и Mégane R.S. Trophy запланирован тот же набор изменений, что и для обычных машин. Продажи обновленного Megane в Европе начнутся летом.