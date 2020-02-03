Старейшина Пыхья-Таллинна: в дебатах о пенсиях забывают о пожилых

Если в старости пожилой человек остается жить в одиночестве, с большой вероятностью он будет жить на грани нищеты, так как большинство пенсионеров, получая в качестве пенсии на руки не более 569 евро, не способны преодолеть порог относительной бедности. Проблема усугубляется тем, что в одиночестве остаются в основном женщины, пониженный уровень зарплаты которых отражается на размере пенсии.

У бедности тысяча лиц

Если пожилой человек не может при необходимости позволить себе платную медицинскую помощь, элементарный мелкий ремонт дома, обувь, билет в театр или рождественский подарок для внука, не говоря уже о протезировании зубов или небольшой туристической поездке, то последствиями такой бедности становятся социальная маргинализация, снижение самооценки, потеря чувства собственного достоинства, депрессия... На этом фоне существование накопительной пенсии ставит людей, присоединившихся ко второй пенсионной ступени, перед этической дилеммой.

Воспитывая нас, наши родители сохраняли эстонский народ в трудные времена и при этом поддерживали воспроизводство населения. Но в нынешнюю, довольно благополучную эпоху многодетные семьи уже нежелательны, и люди чаще откладывают деньги на старость, при этом бросая матерей в бедности. И все же, правильно ли расставлены приоритеты и порядок действий?

Пенсия и государственный бюджет

Согласно бюджету на 2020 год, государство планирует вложить во вторую ступень пенсионного страхования 517 миллионов евро. Это деньги, шесть седьмых из которых, согласно существующей ныне практике, будут вложены в иностранные ценные бумаги и, скорей всего, принесут пользу эстонскому народу только через несколько десятилетий.

Это очень большие деньги. Если потратить всю эту сумму на увеличение пенсии, средняя пенсия значительно возрастет – по приблизительным расчетам, на 180 евро.

Довольно эффективным методом избавления пожилых людей от бедности могло бы стать введение пенсии вдовы/вдовца, чтобы после ухода из жизни долговременного супруга он/она могли до конца своих дней получать какую-то часть его пенсии.

Конечно, цель реформы состоит не в том, чтобы прекратить вклад государства во вторую пенсионную ступень, этого никто не прогнозирует. Но давайте посмотрим правде в глаза: если реформа снизит обязанность государства по выплатам во вторую ступень на 20–30 процентов, эти деньги могли бы помочь решить многие социальные проблемы: в какой-то степени повысить все пенсии или финансировать долгосрочную опеку.

Почему бы и не пенсия вдовы/вдовца?

Довольно эффективным методом избавления многих пожилых людей от бедности могло бы стать введение пенсии вдовы/вдовца, чтобы после ухода из жизни супруга он/она могли до конца своих дней получать какую-то часть пенсии покойного.