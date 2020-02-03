Старейшина Пыхья-Таллинна: в дебатах о пенсиях забывают о пожилых людях

В настоящее время бедность пожилых людей представляет для Эстонии большую проблему. Согласно недавнему опросу Департамента статистики, если в 2018 году доля населения, живущая в относительной бедности, составляла 21,7%, то доля людей в возрасте 65 лет и старше, живущих в относительной бедности, составила 43,1%. Причина заключается, в основном, в маленькой пенсии по старости.
Если в старости пожилой человек остается жить в одиночестве, с большой вероятностью он будет жить на грани нищеты, так как большинство пенсионеров, получая в качестве пенсии на руки не более 569 евро, не способны преодолеть порог относительной бедности. Проблема усугубляется тем, что в одиночестве остаются в основном женщины, пониженный уровень зарплаты которых отражается на размере пенсии.
У бедности тысяча лиц
Если пожилой человек не может при необходимости позволить себе платную медицинскую помощь, элементарный мелкий ремонт дома, обувь, билет в театр или рождественский подарок для внука, не говоря уже о протезировании зубов или небольшой туристической поездке, то последствиями такой бедности становятся социальная маргинализация, снижение самооценки, потеря чувства собственного достоинства, депрессия... На этом фоне существование накопительной пенсии ставит людей, присоединившихся ко второй пенсионной ступени, перед этической дилеммой.
Воспитывая нас, наши родители сохраняли эстонский народ в трудные времена и при этом поддерживали воспроизводство населения. Но в нынешнюю, довольно благополучную эпоху многодетные семьи уже нежелательны, и люди чаще откладывают деньги на старость, при этом бросая матерей в бедности. И все же, правильно ли расставлены приоритеты и порядок действий?
Пенсия и государственный бюджет
Согласно бюджету на 2020 год, государство планирует вложить во вторую ступень пенсионного страхования 517 миллионов евро. Это деньги, шесть седьмых из которых, согласно существующей ныне практике, будут вложены в иностранные ценные бумаги и, скорей всего, принесут пользу эстонскому народу только через несколько десятилетий.
Это очень большие деньги. Если потратить всю эту сумму на увеличение пенсии, средняя пенсия значительно возрастет – по приблизительным расчетам, на 180 евро.
Довольно эффективным методом избавления пожилых людей от бедности могло бы стать введение пенсии вдовы/вдовца, чтобы после ухода из жизни долговременного супруга он/она могли до конца своих дней получать какую-то часть его пенсии.
Конечно, цель реформы состоит не в том, чтобы прекратить вклад государства во вторую пенсионную ступень, этого никто не прогнозирует. Но давайте посмотрим правде в глаза: если реформа снизит обязанность государства по выплатам во вторую ступень на 20–30 процентов, эти деньги могли бы помочь решить многие социальные проблемы: в какой-то степени повысить все пенсии или финансировать долгосрочную опеку.
Почему бы и не пенсия вдовы/вдовца?
Довольно эффективным методом избавления многих пожилых людей от бедности могло бы стать введение пенсии вдовы/вдовца, чтобы после ухода из жизни супруга он/она могли до конца своих дней получать какую-то часть пенсии покойного.
В дополнение к спасению матерей от бедности пенсия вдовы/вдовца могла бы стать важной мерой защиты семейных ценностей и брака. В наше время люди не заключают брак и довольно легко меняют сожителей. Государственная социальная политика тоже никак не поддерживает брак: гарантию, которую люди дают друг другу при регистрации брака, общество использует для того, чтобы ограничить свой вклад в финансирование социальных услуг, ссылаясь на обязательство членов семьи содержать друг друга.
Помимо того, что текущие дебаты о пенсионной ступени пренебрегают интересами нынешних пенсионеров, они, по моей оценке, не учитывают и другие аспекты проблемы. Будучи историком, я могу подтвердить, что мир постоянно меняется.
В то же время, текущие дебаты на тему пенсии слишком сосредоточены на нынешних условиях и линейном продлении сегодняшних процессов в будущее. Меньше внимания уделяется неудобным вопросам, на которые никто не знает ответов.
Уверены ли эксперты, делающие точные расчеты, что через 40 лет первая пенсионная ступень в нынешнем объеме по-прежнему будет финансироваться за счет социального налога с заработной платы работающих людей? Разве не ожидается изменений в текущей налоговой политике? Рабочая сила – это лишь один из факторов, производящих новые ценности, но облагать налогом можно и другие ресурсы, например, движение товара, потребление, получение дохода.
Важно и то, чтобы нынешнее поколение оставило потомкам государство с развитой экономикой, где существует множество способов превратить высокий уровень развития в высокие налоговые поступления.
Почитай отца твоего и матерь твою...
Еще более важный и сложный вопрос – является ли стабильность, достигнутая в 70-х годах, которая была положена в основу второй пенсионной ступени, вечной, или конец истории по Фукуяме уже наступил? Будет ли нынешняя «прекрасная эпоха» инвестиций в акции и биржи ценных бумаг длиться вечно? Мы не знаем ответов на эти вопросы. Есть много признаков того, что мир снова входит в эпоху потрясений, и центр тяжести мировой экономики перемещается в другой географический регион.
Было бы наивно думать, что это никак не скажется на культуре бизнеса и выборе инструментов. Единственное, что нам имеет смысл делать – это, насколько возможно, обеспечить рост экономики в среднесрочной перспективе, принимая решения, над которыми мы имеем больший контроль. Сбор денег в виде налогов и вывоз их за границу – не слишком плодотворная деятельность.
Также в наших силах обеспечить сплоченность общества и защиту фундаментальных ценностей, одна из которых уже давно была сформулирована так: «Почитай отца твоего и матерь твою /…/ чтобы продлились дни твои и чтобы хорошо тебе было на той земле» (Второзаконие 5:16).