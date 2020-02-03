Галерея: члены правительства приехали к президенту Кальюлайд на совместный обед

Положенная президентом Леннартом Мери традиция торжественной встречи министров и президента в конце года в декабре прошлого года не состоялась. Президент Кальюлайд предложила встретиться в конце года, но премьер-министр не нашел для этого времени.

Пресс-секретарь президента Таави Линнамяэ сообщил BNS в пятницу, что речь идет о совместном обеде президента и правительства и что он не знает, можно ли это назвать обедом, перенесенным с декабря. «Последний совместный обед президента и правительства состоялся в декабре 2018 года, теперь он пройдет в феврале 2020 года. Я не могу сказать, когда состоится следующий», - сказал Линнамяэ.