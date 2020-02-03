Фото: выяснился победитель архитектурного конкурса Ваналиннаской школы Силламяэ

Жюри архитектурного конкурса отметило, что архитектура школьного здания в эскизе “Üki kaki kommi” отличается спокойным и светлым стилем, зонирование здания и его объемы прекрасно вписываются в окружающий его жилой массив и его масштабы. Лаконичное оформление и минималистические фасады элегантно противопоставляются сталинскому стилю градостроительства Силламяэ.

«И, хотя для дальнейшего проектирования эскиза, получившего первую премию, жюри внесло ряд дельных предложений и пожеланий, можем с твердой уверенностью сказать, что здание школы с эскиза “Üki kaki kommi” логично и обоснованно вписано между жилыми домами улицы Чкалова и береговым склоном запрудного озера, сочетается с окружением и обозначает начало новой эпохи городского пространства Силламяэ», - прокомментировал решение жюри архитектор и городской планировщик Силламяэ Анатолий Шпаковс.

ФОТО: Symptom Arhitekt OÜ и Lauder Architects SIA

По словам президента Союза архитекторов Эстонии и члена жюри Катрин Коов, при планировании новых школьных зданий и создании современной школьной среды архитектурные конкурсы играют важную роль. «Ответственность жюри не ограничивается только оценкой того, насколько хорошо впишется новое здание в местную среду и насколько качественна его архитектура. Необходимо также следить за тем, чтобы запланированная школьная среда в целом поддерживала развитие детей в свете изменившегося понимания учебного процесса. Хорошее школьной пространство – это продуманная физическая, духовная и социальная среда, формирование которой должно начинаться уже при планировании помещений. Архитектурные конкурсы создают хорошие предпосылки для отсеивания лучших решений», - сказала Катрин Коов.

Зона главного входа школы обеспечивает доступ к зданию с нескольких направлений. Здание, отступающее от озерного берега по диагонали, делит ландшафт на две четко разграниченные зоны: представительский передний двор и игровой задний двор. Спортивная площадка в восточной части участка создает дистанцию с жилыми домами и освобождает вид на озеро. Расположение школьных помещений благодаря четким функциональным зонам спланировано просто и логично.

ФОТО: Symptom Arhitekt OÜ и Lauder Architects SIA

Количество учеников Ваналиннаской школы Силламяэ снижается год от года и новое здание должно считаться со средним количеством учеников, которое на сегодня составляет 382 ученика. Нынешнее здание школы не отвечает реальному числу школьников, инфраструктура также устарела. Нынешнее здание школы придется полностью снести и заменить новым.

В жюри конкурса вошли мэр Силламяэ Тынис Калберг (председатель жюри), директор Ваналиннаской школы Ирина Лю, архитектор и городской планировщик Силламяэ Анатолий Шпаковс, президент Союза архитекторов Эстонии Катрин Коов и члены союза, архитекторы Маарья Каск, Тыну Лайгу и Иван Сергеев.

Премиальный фонд архитектурного конкурса составил 20 000 евро. Жюри решило присудить первую премию в размере 8000 евро эскизу “Üki kaki kommi” (Symptom Arhitekt OÜ и Lauder Architects SIA, авторы: Тыну Лаанемяэ, Зане Калнина, Валдис Линде, Рита Лаудере, Арта Лаце, Сигне Перконе, Виестурс Дилле и Карлис Лаудерс); вторую премию в размере 6000 евро – эскизу “Vinkel” (архитекторы molumba osaühing Карли Луйк, Йохан Тали и Харри Каплан) ; третью премию в размере 4000 евро – эскизу “Hüppelaud” (архитекторы Arhitekt Must OÜ Алвин Ярвинг, Отт Алвер, Мари Расс, Йынн Соонисте, Лизетт Лауримяэ и Катрин Вилберг) и поощрительную премию в размере 2000 евро – эскизу “Vega” (архитекторы DAGOpen OÜ Кейу Тулев, Эрко Лухаару, Яан Кууземетс, Анне Вингисар, Аллар Эско и Яаника Сау).