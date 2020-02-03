В Таллинне уличные музыканты и таксисты каршеринга стали головной болью МуПо

"Бросается в глаза обилие уличных музыкантов, при этом большинство из них — иностранцы, находящиеся в Эстонии по туристической визе, что автоматически означает запрет на работу здесь или любой другой вид зарабатывания денег. Патрули МуПо выявляют регулярно из числа иностранцев в Эстонии уличных музыкантов, а также таксистов, подрабатывающих на платформе каршеринга, у многих из которых или срок действия визы истек, или другие документы не в порядке. В таких случаях МуПо сотрудничает с полицией», - пояснила в интервью BNS пресс-секретарь муниципальной полиции Меэли Хунт.