Трехкратный чемпион мира из России попался на гормоне роста

«Махов уличен в применении допинга, будем разбираться. Я уже встречался с Билялом после того, как получил официальную информацию. Моя позиция такова: у меня есть на столе документ, остальные разговоры в пользу бедных.

Он не стоит на позиции категорического отказа, не отрицает возможности наличия у него гормона роста, объясняет это тем, что его супруга принимает комплекс медпрепаратов, в которых присутствовала эта субстанция. Пробу у него взяли дома, приехали к нему в пять утра», – рассказал президент Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаил Мамиашвили.