Энн Вескимяги: в Эстонии не хватает рабочих рук и есть проблема в образовании

«Меня поражает, что у нас не хватает семейных врачей. Только что была новость, что у нас нехватка 4000 медсестер! Когда мы говорим политикам, что причина в образовании, они отвечают нам: мол, смотрите, как мы хороши в тестах PISA!» - говорит Вескимяги, владелец одной из крупнейших в Эстонии фирм по производству мебели Standard.

«Но это неправильно! Это так странно. Тест PISA измеряет умение функционального чтения очень короткого текста (на самом деле тест измеряет также знания по математике и естественным наукам — ред.). У этого теста вообще нет ничего общего с профессией или умением справляться на рынке труда», - продолжает Вескимяги.

По словам предпринимателя, он говорил со многими учителям школ и спрашивал, что они думают о тесте PISA. «Многие говорят, что они точно не понимают, что показывает этот тест. Скорее высказывают обеспокоенность тем, что навык чтения у детей за последние десять лет катастрофически снизился».

Уборщице не заплатишь 2000 евро

Критикующий тест PISA Вескимяги опять возвращается к своей мысли, которую регулярно в последние годы повторяет: в Эстонии нехватка квалифицированных работников, которые могли бы выполнять более простую работу.

Это стало причиной того, что Эстонию покидает производитель мебели Fleming. В пятницу было объявлено о закрытии фабрики в Копли и сокращении более 200 работников. Руководитель Fleming пояснил, что в Эстонии трудно найти работников, а фирма не может привозить в Эстонию дешевую рабочую силу с Украины и из Белоруссии, если не будут платить рабочим по меньшей мере среднюю по Эстонии зарплату (1400 евро), что не по силам компании.

«Я бы не назвал это рабовладением, это далеко не так. Но нужны работники и для более простых работ. Если какой-то политик говорит, что мы можем привозить иностранную рабочую силу, но платить ей должны минимум 2000 евро, так дело не пойдет», - говорит Вескимяги.

Он отмечает, что на мебельном производстве хорошим специалистам платят 2000 евро. «Но различной вспомогательной рабочей силе - уборщицам в отелях, обслуживающему персоналу и так далее, невозможно платить так много. Это того не стоит», - настаивает предприниматель.