Пн, 3.02.2020
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  • Пожилую женщину в Валга ограбили в собственной квартире

Пожилую женщину в Валга ограбили в собственной квартире

Полиция.

ФОТО: Дмитрий Котюх

Пожилая жительница Валга стала в прошлые выходные жертвой ограбления, сообщила пресс-служба полиции.

В ночь на второе февраля в запертую квартиру на улице Уус вломились двое неизвестных, ударили 81-летнюю женщину и унесли из квартиры телевизор и кошелек с документами и наличными деньгами.

Пострадавшая обратилась в больницу для получения первой помощи.

Размер причиненного ущерба и точные обстоятельства преступления будут установлены в рамках уголовного производства, открытого по статье ограбление.

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