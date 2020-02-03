Пожилую женщину в Валга ограбили в собственной квартире

Пожилая жительница Валга стала в прошлые выходные жертвой ограбления, сообщила пресс-служба полиции.
В ночь на второе февраля в запертую квартиру на улице Уус вломились двое неизвестных, ударили 81-летнюю женщину и унесли из квартиры телевизор и кошелек с документами и наличными деньгами.
Пострадавшая обратилась в больницу для получения первой помощи.
Размер причиненного ущерба и точные обстоятельства преступления будут установлены в рамках уголовного производства, открытого по статье ограбление.