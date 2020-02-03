Давид Всевиов: политикам выгодно делить людей на эстонцев и русских, чтобы манипулировать ими

По оценке историка Давида Всевиова, опасности кроются не на человеческом, а на политическом уровне:

Манипулировать людьми посредством национальности – самое простое.

«Если я хочу быть лучше кого-то как художник, фотограф или сварщик, тогда я должен что-то уметь. А тут не надо ничего уметь. Тут тебе скажут, что ты лучше кого-то… Из истории мы уже знаем пример гитлеровской Германии и так далее», – напомнил он.

При этом нами манипулируют не только политики. Довольно часто мы манипулируем сами собой, исходя из нашей национальности.

Ученый привел такой пример: «Несколько лет назад я встретил одного школьного знакомого и он посетовал, что его отца уволили с работы, потому что он русский. С этой кошмарной историей он хотел дойти до президента. Выяснилось, что его отец – сварщик. Подумать только! Ведь в Эстонии нет более дефицитной специальности, чем сварщик. Сын считал, что его отца уволили из-за национальности».

«А как было на самом деле?» – поинтересовались ведущие. «Я не знаю, но почему-то на сто процентов уверен, что он любил пить водку», – ответил Всевиов.

«Что это за стереотип такой? Вы хотите сказать, что русские пьют много водки?» – попросила уточнить журналистка Елена Ханга и услышала в ответ: «Это не национальный стереотип. А вот объяснение, данное сыном уволенного, – это и есть национальный стереотип».

Прозвучавшее подытожил другой участник дискуссии Димитрий Кленский: «Да, русские просто пить не умеют. Эстонец пьет больше, но делает это у себя дома».