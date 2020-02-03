Пн, 3.02.2020
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  • Давид Всевиов: политикам выгодно делить людей на эстонцев и русских, чтобы манипулировать ими

Давид Всевиов: политикам выгодно делить людей на эстонцев и русских, чтобы манипулировать ими

Давид Всевиов.

ФОТО: Mihkel Maripuu.

В новом выпуске «Своей правды» на канале ETV+ обсудили острую тему: «Одна страна – два мира». Разговор касался взаимоотношений эстонцев и русских.

По оценке историка Давида Всевиова, опасности кроются не на человеческом, а на политическом уровне:

Манипулировать людьми посредством национальности – самое простое.

«Если я хочу быть лучше кого-то как художник, фотограф или сварщик, тогда я должен что-то уметь. А тут не надо ничего уметь. Тут тебе скажут, что ты лучше кого-то… Из истории мы уже знаем пример гитлеровской Германии и так далее», – напомнил он.

При этом нами манипулируют не только политики. Довольно часто мы манипулируем сами собой, исходя из нашей национальности.

Ученый привел такой пример: «Несколько лет назад я встретил одного школьного знакомого и он посетовал, что его отца уволили с работы, потому что он русский. С этой кошмарной историей он хотел дойти до президента. Выяснилось, что его отец – сварщик. Подумать только! Ведь в Эстонии нет более дефицитной специальности, чем сварщик. Сын считал, что его отца уволили из-за национальности».

«А как было на самом деле?» – поинтересовались ведущие. «Я не знаю, но почему-то на сто процентов уверен, что он любил пить водку», – ответил Всевиов.

«Что это за стереотип такой? Вы хотите сказать, что русские пьют много водки?» – попросила уточнить журналистка Елена Ханга и услышала в ответ: «Это не национальный стереотип. А вот объяснение, данное сыном уволенного, – это и есть национальный стереотип».

Прозвучавшее подытожил другой участник дискуссии Димитрий Кленский: «Да, русские просто пить не умеют. Эстонец пьет больше, но делает это у себя дома».

Давил Всевиов подчеркнул, что эстонцы и русские хорошо ладят между собой в общении: «Я не вижу проблемы на человеческом уровне. Представители более молодого поколения это подтвердили (они отметили в студии, что говорят на всех языках, толерантны и открыты к общению, и предложили забыть все обиды, которые муссируются на протяжении 30 летприм. ред.). Это и есть Эстония будущего!».

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