О своих поездках в Китай МИД проинформировали 15 жителей Эстонии

По состоянию на 3 февраля 15 жителей Эстонии сообщили в Министерство иностранных дел, что они отправились с краткосрочными поездками в Китай, пишет rus.err.ee.
Упомянутые лица отправились в Пекин, Тайвань, Гонконг, Сычуань, Хунань, Шанхай, Гуандун и Шаньдун, проинформировали "Актуальную камеру" в пресс-службе МИД ЭР.
В связи с распространением коронавируса Министерство иностранных дел Эстонии советует воздержаться от посещений китайской провинции Хубэй.
Ведомство также советует гражданам сообщать о своих поездках на сайте МИДа.