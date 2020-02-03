Пн, 3.02.2020
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О своих поездках в Китай МИДу сообщили 15 жителей Эстонии

Люди защищаются от коронавируса с помощью масок.

ФОТО: Kirill Kukhmar/Kirill Kukhmar/TASS

По состоянию на 3 февраля 15 жителей Эстонии сообщили Министерству иностранных дел о том, что они отправились с краткосрочными поездками в Китай, пишет rus.err.ee.

Упомянутые лица отправились в Пекин, Тайвань, Гонконг, Сычуань, Хунань, Шанхай, Гуандун и Шаньдун, проинформировали "Актуальную камеру" в пресс-службе МИД ЭР.

В связи с распространением коронавируса Министерство иностранных дел Эстонии советует воздержаться от посещений китайской провинции Хубэй.

Ведомство также советует гражданам сообщать о своих поездках на сайте МИДа.

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