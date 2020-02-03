В перевозящихся в Эстонию досках обнаружены тайники с контрабандой

При проведении таможенного досмотра с участием оперативных сотрудников Федеральной таможенной службы в перемещаемых в Эстонию пиломатериалах обнаружены тайники. В 3700 еловых досках механическим способом сделаны специальные скрытые полости. При взломе доски в каждой полости обнаружены пачки сигарет, произведенных в Белоруссии, сообщает пресс-служба Северо-Западного таможенного управления.

«Не все перемещаемые в партии доски имели тайники, - пояснил заместитель начальника таможни Андрей Горяченок. - В каждом обнаруженном тайнике поместилось по два блока сигарет. Тайник - хитрый, и по задумке, и по исполнению».