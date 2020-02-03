В перевозящихся в Эстонию досках обнаружены тайники с контрабандой

На таможенном посту МАПП (многосторонний автомобильный пункт пропуска) Шумилкино Псковской таможни на российско-эстонской границе выявлено 74 000 пачек сигарет, скрытых от таможенного контроля.
При проведении таможенного досмотра с участием оперативных сотрудников Федеральной таможенной службы в перемещаемых в Эстонию пиломатериалах обнаружены тайники. В 3700 еловых досках механическим способом сделаны специальные скрытые полости. При взломе доски в каждой полости обнаружены пачки сигарет, произведенных в Белоруссии, сообщает пресс-служба Северо-Западного таможенного управления.
«Не все перемещаемые в партии доски имели тайники, - пояснил заместитель начальника таможни Андрей Горяченок. - В каждом обнаруженном тайнике поместилось по два блока сигарет. Тайник - хитрый, и по задумке, и по исполнению».
По факту незаконного перемещения табачных изделий в крупном размере возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 200.2 Уголовного кодекса Российской Федерации. Проводятся следственные действия.