Семиотике быть! Открыта выставка к 100-летию Юрия Михайловича Лотмана

Проект ELU — это предмет Таллиннского университета, в рамках которого студенты разных специальностей выполняют междисциплинарные проекты. Среди них и создание выставки, знакомящей с материалами архива и рассказывающей о деятельности Юрия Лотмана. Курируют ее лектор русского языка и специалист по Восточной Европе Наталья Чуйкина и старший научный сотрудник ТЛУ Татьяна Кузовкина.

Экспозиция доступна для всех, так как открыта на просторах Интернета и существует на русском и эстонском языках. Также студенты разработали специальный QR-код, с помощью которого можно из любого социального приложения перейти на сайт мобильной выставки. «В этом смысле выставка достаточно интересная: она мобильна, рассчитана на молодежь и взрослых, которые посещают социальную платформу Facebook и пользуются разными приложениями», — отмечает один из руководителей проекта ELU и организатор Лотмановских дней Татьяна Кузовкина.

Архив Юрия Лотмана существует и в Тарту, и в Таллинне. В общей сложности в нем хранится более 20 000 писем, написанных в 50-90-е годы прошлого столетия. Сохранились письма от ученых, родственников, однополчан Юрия Лотмана и, конечно, его учеников. В Таллинне любой желающий может посетить архив без предварительной регистрации в здании Маре, кабинет М-320.