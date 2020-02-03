Семиотике быть! Открыта выставка к 100-летию Юрия Михайловича Лотмана

Выдающемуся семиотику, литературоведу, культурологу, одному из основателей Тартуско-Московской школы Юрию Михайловичу Лотману в 2022 году исполнилось бы 100 лет. В связи с этим в Таллиннском университете в рамках проекта ELU уже начали подготовку к круглой дате.
Проект ELU — это предмет Таллиннского университета, в рамках которого студенты разных специальностей выполняют междисциплинарные проекты. Среди них и создание выставки, знакомящей с материалами архива и рассказывающей о деятельности Юрия Лотмана. Курируют ее лектор русского языка и специалист по Восточной Европе Наталья Чуйкина и старший научный сотрудник ТЛУ Татьяна Кузовкина.
Экспозиция доступна для всех, так как открыта на просторах Интернета и существует на русском и эстонском языках. Также студенты разработали специальный QR-код, с помощью которого можно из любого социального приложения перейти на сайт мобильной выставки. «В этом смысле выставка достаточно интересная: она мобильна, рассчитана на молодежь и взрослых, которые посещают социальную платформу Facebook и пользуются разными приложениями», — отмечает один из руководителей проекта ELU и организатор Лотмановских дней Татьяна Кузовкина.
Архив Юрия Лотмана существует и в Тарту, и в Таллинне. В общей сложности в нем хранится более 20 000 писем, написанных в 50-90-е годы прошлого столетия. Сохранились письма от ученых, родственников, однополчан Юрия Лотмана и, конечно, его учеников. В Таллинне любой желающий может посетить архив без предварительной регистрации в здании Маре, кабинет М-320.
«Интерес к творчеству Юрия Лотмана только увеличивается. Что любопытно, увеличивается именно к автобиографическим документам. Активно издаются письма, переписка, на многие языки переводится его небольшой автобиографический текст ’’Не-мемуары’’. Недавно он был издан на английском, на эстонский давно переведен. То есть интерес ни в коем случае не падает, только возрастает. Архив Юрия Лотмана — богатый материал для исследования», — отмечает Татьяна Кузовкина. Команда проекта ELU и его руководители ждут всех желающих на мобильной выставке и в архиве Таллиннского университета.