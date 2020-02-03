Масштабная поисковая операция: на туристической тропе исчезли две женщины и шесть собак

В воскресенье в полдень женщины отправились с шестью крупными собаками на туристическую тропу Юсси. Когда к полуночи они не вернулись домой, близкие сообщили об их пропаже в полицию. Сразу был начат сбор информации и полиция побеседовала с близкими, чтобы как можно точнее определить возможное местонахождение пропавших. Поскольку их автомобили находились на парковке тропы Юсси, было основание полагать, что они еще не вышли из леса и могут быть где-то поблизости.

К их поискам были привлечены квадроциклы и дрон Спасательного департамента, а также вертолет Департамента полиции и погранохраны, с помощью которых можно было прочесать труднопроходимую местность. Поиски продлились до раннего утра, после чего было решено привлечь еще больше спецтехники, чтобы как можно быстрее найти пропавших. Поскольку в этом районе плохая телефонная связь, связаться с пропавшими по обычным каналам связи не удалось ни близким, ни полиции, не удалось и позиционировать их телефоны.

На месте также были сотрудники службы быстрого реагирования с дроном и добровольная резервная спасательная группа, которые готовились к поискам на местности. Утром вызвали вертолет Департамента полиции и погранохраны, с помощью которого хотели проверить находящиеся возле туристической тропы болота и места, до которых пешком было идти очень долго. До того, как вертолет прибыл на место, выполнявший рабочие обязанности сотрудник Департамента окружающей среды заметил в лесу женщин. Он дал им мобильный телефон позвонить близким и сообщить, что они живы и здоровы, и помог выбраться из леса.

Выяснилось, что одна из собак в какой-то момент не смогла больше двигаться. Дамы решили остаться в лесу до рассвета, чтобы большая собака смогла отдохнуть. Скорая помощь осмотрела найденных дам, с ними все в порядке. Собаку, у которой возникли трудности с передвижением, и других четвероногих также вывезли из леса на машине.

«Благодарим близких, которые сообщили, что члены их семьи вовремя не вернулись домой с прогулки. Важно помнить, что чем раньше полиция о подобном узнает, тем быстрее мы сможем начать поиски и тем больше вероятность того, что заблудившиеся в лесу люди будут найдены живыми и здоровыми. Если близкий в разумное время не вернулся, в полицию следует сообщить раньше, чем вы начнете поиски сами», - говорит оперативный руководитель Пыхьяской префектуры Урас Туйск.