Судовой журнал путешествия в Антарктиду: теперь можно начинать осматриваться

После 200-летия открытия Антарктиды экипаж перестал спешить, и ему была предоставлена возможность осмотреть ледяной континент.
В течение полугода планы и жизнь «Адмирала Беллинсгаузена» шли как часовой механизм. Конечно, в той степени, в которой позволяют море или погодные условия: от встречи к встрече, с конференции на семинар и выставку, от вахты к вахте, от принятия вахты до сдачи вахты. Курс проложен по карте красным стежком, а мы скользим по нему черной иголочкой.
200-летие открытия Антарктиды было отмечено 28 января в заливе Максвелл, Антарктида, и что такого, если мы начнем спокойно готовиться к 300-летию. Конечно, ненадолго можно сбавить темп, и поэтому новые члены экипажа при исполнении служебных обязанностей с 8 утра до 2 часов дня позволили себе невообразимую роскошь отклониться от курса. Моряки, долгое время находившиеся на корабле, шли друг за другом поглядеть на это чудо, и с волнением ждали, что скажет капитан Индрек, когда проснется отдохнувшим после ночной смены.
По мнению тех, кто только прибыл из Таллинна на замену, ситуация была сравнима с той, когда трамвай из Копли внезапно должен остановиться в Нымме. Как сорвавшийся с поводка щенок, который до сих пор обнюхивал какие-то захватывающие места, но у которого не было времени основательно углублиться в это занятия, именно так мы бросились, расправив крылья, в тайные уголки бухт, в который еще не бывали.
С книгами и картами на коленях мы начали планировать путешествие, чтобы показать новые айсберги, киты и здешние красоты новым членам экипажа, прежде чем отправиться на север. Поэтому мы некоторое время нос корябля будет устремлен на юг. Один из членов команды на всякий случай упомянул, что его ребенок пойдет в школу первого сентября этого года, к этому времени он хотел бы по возможности вернуться домой.
Во время обеда несколько раз не было известно, что чайные ложки были узкими. Пожиратель носков или стиральная машина были идентифицированы, но кто на борту ест чайные ложки? К счастью для нас, на этом этапе с нами был ученый Маркус Ветемаа, который сразу сказал, что в одном американском университете было проведено исследование об исчезновении чайных ложек в кухнях офисов. Не обременяя команду более сложными дискуссиями, Маркус рассказал, что средняя продолжительность жизни чайных ложек составляет около трех месяцев. У нас за спиной уже полгода, поэтому, возможно, нет причин жаловаться. Наши результаты выше среднего.
Мы совершили первую посадку с новым экипажем в гавани Янки на острове Гринвич. Место было названо в честь американских охотников на тюленей, охотившихся здесь в 1820-х годах. Мы стояли на якоре в заливе, покрытом ледниками, скрытым от ветров, и прогуливались рядом с колонией очковых пингвинов. С прибрежных ледяных глыб свой обеденный стол, то есть пингвинов, рассматривала пара морских леопардов. Они низко кружили над пингвинами, чтобы пополнить добычей семейный обед.
Детеныши пингвинов были уже размером с родителей, но все еще были наполовину покрыты младенческой шерстью. В таком состоянии они еще не могли прокормить себя. Поэтому они по-прежнему требовали, чтобы их кормили из клюва, и временами вели себя как настоящая шайка враждующих подростков, иногда убегали от своих родителей и затем громко звали их. Из сине-белого ледника бежали журчащие ручьи. Мы видели морских котиков с большими глазами, которые время от времени издавали резкие воинственные вопли в борьбе за лучшее место для гнездования.
По возвращении на корабль Тоомас Тальтс снял промокшую во время шторма одежду и за чашкой горячего чая приступил к чтению «Ледовой книги» Юхана Смуула. Он со смехом зачитал вслух следующий отрывок: «Утром мы обсудили с Васуковым, о чем мы будем рассказывать, когда вернемся домой. Конечно, в таком духе, чтобы выставить себя великими героями, моряками и покорителями Антарктиды. Мы выдумали ужасные штормы и наше героическое поведение во это время, всевозможные опасности, битвы с косатками. Мы рассчитали, на сколько «Кооперация» может накрениться, и добавили еще половину».
Мы ничего добавлять не будем, но экипаж был более чем доволен тем, как прошел день. Вахтенные на камбузе на мгновение запаниковали, когда они, фотографирую морских слонов, внезапно осознали, сколько времени прошло. Капитан Индрек как живой упрек стоял на мостике и жевал бутерброд. Однако очень сердечный и радостный упрек. Теплая пища готова с молниеносной скоростью. «Time flies, when you are having fun», - резюмировал видеограф Си-Джей Каськ, приступая к ужину.