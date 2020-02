Судовой журнал путешествия в Антарктиду: теперь можно начинать осматриваться

Мы ничего добавлять не будем, но экипаж был более чем доволен тем, как прошел день. Вахтенные на камбузе на мгновение запаниковали, когда они, фотографирую морских слонов, внезапно осознали, сколько времени прошло. Капитан Индрек как живой упрек стоял на мостике и жевал бутерброд. Однако очень сердечный и радостный упрек. Теплая пища готова с молниеносной скоростью. «Time flies, when you are having fun», - резюмировал видеограф Си-Джей Каськ, приступая к ужину.