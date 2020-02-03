Судовой журнал путешествия в Антарктиду: теперь можно начинать осматриваться

В течение полугода планы и жизнь «Адмирала Беллинсгаузена» шли как часовой механизм. Конечно, в той степени, в которой позволяют море или погодные условия: от встречи к встрече, с конференции на семинар и выставку, от вахты к вахте, от принятия вахты до сдачи вахты. Курс проложен по карте красным стежком, а мы скользим по нему черной иголочкой.

200-летие открытия Антарктиды было отмечено 28 января в заливе Максвелл, Антарктида, и что такого, если мы начнем спокойно готовиться к 300-летию. Конечно, ненадолго можно сбавить темп, и поэтому новые члены экипажа при исполнении служебных обязанностей с 8 утра до 2 часов дня позволили себе невообразимую роскошь отклониться от курса. Моряки, долгое время находившиеся на корабле, шли друг за другом поглядеть на это чудо, и с волнением ждали, что скажет капитан Индрек, когда проснется отдохнувшим после ночной смены.

По мнению тех, кто только прибыл из Таллинна на замену, ситуация была сравнима с той, когда трамвай из Копли внезапно должен остановиться в Нымме. Как сорвавшийся с поводка щенок, который до сих пор обнюхивал какие-то захватывающие места, но у которого не было времени основательно углублиться в это занятия, именно так мы бросились, расправив крылья, в тайные уголки бухт, в который еще не бывали.

ФОТО: Maris Pruuli

С книгами и картами на коленях мы начали планировать путешествие, чтобы показать новые айсберги, киты и здешние красоты новым членам экипажа, прежде чем отправиться на север. Поэтому мы некоторое время нос корябля будет устремлен на юг. Один из членов команды на всякий случай упомянул, что его ребенок пойдет в школу первого сентября этого года, к этому времени он хотел бы по возможности вернуться домой.

Во время обеда несколько раз не было известно, что чайные ложки были узкими. Пожиратель носков или стиральная машина были идентифицированы, но кто на борту ест чайные ложки? К счастью для нас, на этом этапе с нами был ученый Маркус Ветемаа, который сразу сказал, что в одном американском университете было проведено исследование об исчезновении чайных ложек в кухнях офисов. Не обременяя команду более сложными дискуссиями, Маркус рассказал, что средняя продолжительность жизни чайных ложек составляет около трех месяцев. У нас за спиной уже полгода, поэтому, возможно, нет причин жаловаться. Наши результаты выше среднего.