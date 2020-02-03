Центр здоровья в Силламяэ обойдется в 700 000 евро

Центр здоровья создают на базе местной больницы в рамках расширения. Планируется также проложить необходимые для обслуживания Центра здоровья подземные силовые кабели, кабели связи и канализацию.

Пока ведется поиск компании, которая осуществит строительство, также проводится экспертиза строительного проекта.

Центр здоровья построят при поддержке средств структурных фондов ЕС. Свои заявки на участие в тендере можно высылать до 6 марта. Срок договора 7 месяцев.