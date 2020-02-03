Центр здоровья в Силламяэ обойдется в 700 000 евро

Фонд Kirde Kohalik Haigla (KKH) объявил тендер на строительство нового центра здоровья по оказанию медицинских услуг первичного уровня. Предположительная стоимость работ — 700 тысяч евро.
Центр здоровья создают на базе местной больницы в рамках расширения. Планируется также проложить необходимые для обслуживания Центра здоровья подземные силовые кабели, кабели связи и канализацию.
Пока ведется поиск компании, которая осуществит строительство, также проводится экспертиза строительного проекта.
Центр здоровья построят при поддержке средств структурных фондов ЕС. Свои заявки на участие в тендере можно высылать до 6 марта. Срок договора 7 месяцев.
Два года назад, когда Социальная комиссия горсобрания Силламяэ одобрила проект создания на базе местной больницы центра здоровья было предположение, что общая стоимость проекта составит более 900 тысяч евро. Тогда государство согласно было выделить 609 000 евро, оставшуюся часть должны были инвестировать больница и город.