В Силламяэ построят закрытое учреждение для людей с психическими расстройствами, и не все этому рады

А если они убегут в город?

В районе, который в Силламяэ называют сангородком, в прошлом располагались различные медицинские учреждения, а теперь территория поделена между разными владельцами. Здесь работает центр реабилитации наркоманов, который входит в структуру Вильяндиской больницы. В трех зданиях, принадлежащих АО Hoolekandeteenused, организован дом престарелых, а также живут люди с различными психическими расстройствами.

Сангородок расположен в стороне от городской застройки, но рядом с огромным садоводческим товариществом “Спутник”.

Житель Силламяэ Андрей Абин владеет двумя объектами недвижимости в бывшем сангородке - домом и автомастерской. Андрей Абин рассказал, что АО Hoolekandeteenused выкупило и снесло здание бывшего роддома, чтобы построить на его месте учреждение для людей с серьезными психическими расстройствами, которые будут жить за высоким забором, без права выхода в город, под постоянным наблюдением.

Два участка Андрея Абина граничат с участком, где планируется строительство. Застройщику требуется одобрение соседей, но Абин отказывается дать согласие. Также, по его словам, поступил еще один владелец недвижимости в сангородке. Соседи боятся, что пациенты нового учреждения могут убегать из него и представлять опасность для горожан.

“Если бы я один был против этой стройки, то это, может быть, не играло бы особой роли, - рассуждает Андрей Абин. - Но я рассматриваю ситуацию так, что это повлияет не на меня, а вообще на город, на наше население. Зачем нам объект, похожий на тюрьму? Но только тюрьма очень серьезно охраняется, а здесь, если неадекватные люди смогут покинуть территорию, они могут нанести жителям любой вред, и им за это ничего не будет. Потому что они уже со справками”.

Здесь будет двойной забор. Граница между участком с автомастерской и участком, где появится учреждение для людей с психическими расстройствами. ФОТО: Николай Андреев

Первые 12 человек уже живут под надзором

Руководитель Hoolekandeteenused по Вирумаа Моника Феофанова рассказала, что закрытое учреждение для людей с расстройствами психики в больничной городке на самом деле уже действует около года - для него выдели крыло одного из зданий, которые принадлежат этой организации. Прилегающую территорию огородили забором и установили ворота.

“Туда можно попасть только с чипом, посторонние туда попасть не могут, - сказала руководитель учреждения. - Люди, которые там живут, могут выйти только с работником”.

Всего у Hoolekandeteenused в Силламяэ три здания, в которых живут 12 человек, находящихся под надзором по решению суда, и 78 клиентов, получающих обычную услугу круглосуточного ухода.