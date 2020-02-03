В Силламяэ построят закрытое учреждение для людей с психическими расстройствами, и не все этому рады

В Силламяэ на месте, где в прошлом располагался роддом, в ближайшие пару месяцев должно начаться строительство. АО Hoolekandeteenused, управляющее социальными учреждениями в разных городах Эстонии, собирается строить здесь дом для людей с расстройствами психики, которые по решению суда должны быть под круглосуточным надзором. Владелец соседних участков выступает против строительства - по его мнению, новые соседи могут представлять опасность для жителей Силламяэ.
А если они убегут в город?
В районе, который в Силламяэ называют сангородком, в прошлом располагались различные медицинские учреждения, а теперь территория поделена между разными владельцами. Здесь работает центр реабилитации наркоманов, который входит в структуру Вильяндиской больницы. В трех зданиях, принадлежащих АО Hoolekandeteenused, организован дом престарелых, а также живут люди с различными психическими расстройствами.
Сангородок расположен в стороне от городской застройки, но рядом с огромным садоводческим товариществом “Спутник”.
Житель Силламяэ Андрей Абин владеет двумя объектами недвижимости в бывшем сангородке - домом и автомастерской. Андрей Абин рассказал, что АО Hoolekandeteenused выкупило и снесло здание бывшего роддома, чтобы построить на его месте учреждение для людей с серьезными психическими расстройствами, которые будут жить за высоким забором, без права выхода в город, под постоянным наблюдением.
Два участка Андрея Абина граничат с участком, где планируется строительство. Застройщику требуется одобрение соседей, но Абин отказывается дать согласие. Также, по его словам, поступил еще один владелец недвижимости в сангородке. Соседи боятся, что пациенты нового учреждения могут убегать из него и представлять опасность для горожан.
“Если бы я один был против этой стройки, то это, может быть, не играло бы особой роли, - рассуждает Андрей Абин. - Но я рассматриваю ситуацию так, что это повлияет не на меня, а вообще на город, на наше население. Зачем нам объект, похожий на тюрьму? Но только тюрьма очень серьезно охраняется, а здесь, если неадекватные люди смогут покинуть территорию, они могут нанести жителям любой вред, и им за это ничего не будет. Потому что они уже со справками”.
Первые 12 человек уже живут под надзором
Руководитель Hoolekandeteenused по Вирумаа Моника Феофанова рассказала, что закрытое учреждение для людей с расстройствами психики в больничной городке на самом деле уже действует около года - для него выдели крыло одного из зданий, которые принадлежат этой организации. Прилегающую территорию огородили забором и установили ворота.
“Туда можно попасть только с чипом, посторонние туда попасть не могут, - сказала руководитель учреждения. - Люди, которые там живут, могут выйти только с работником”.
Всего у Hoolekandeteenused в Силламяэ три здания, в которых живут 12 человек, находящихся под надзором по решению суда, и 78 клиентов, получающих обычную услугу круглосуточного ухода.
“Эта услуга открытая, то есть они выходят, самостоятельно гуляют, и им не нужно сопровождение работников. По закону я не могу их закрыть, - объяснила разницу Моника Феофанова. - А когда люди получают услугу по решению суда, у меня есть обязанность не выпускать их за забор. Кого-то помещают на год, а кто-то, может быть, всю жизнь будет жить за этим забором. Хотя горожане переживают, что такие люди представляют опасность, они скорее опасны для самих себя, а не для окружающих. У нас сейчас 12 мест для тех, кто здесь по решению суда”.
Моника Феофанова заверяет, что в Силламяэ не будут привозить психически больных, которые, например, кого-то убили или совершили другие тяжкие преступления. Для таких существует специальное закрытое лечебное учреждение в Вильянди.
“Это совершенно другая история. Приведу такой пример - у нас есть тяжело и глубоко больные дети с диагнозом “аутизм”, - сказала Моника Феофанова. - Родители с ними справляться не могут, и государство берет на себя ответственность за таких сложных детей. Но эти дети вырастают! И в открытый дом попечения их помещать нельзя. Поэтому нужно учреждение для таких, которые самостоятельно не могут выходить, а если выйдут - потеряются, замерзнут или, может быть, что-то и натворят”.
Через год планируют открыться
Вместо приспособленного старого здания Hoolekandeteenused планирует построить новое здание специально для таких людей. В доме будут жить 32 клиента, и обслуживать их будут 32 сотрудника.
“Если на круглосуточной услуге у нас до 30 человек, а их обслуживают всего восемь работников, то здесь всё сложнее, нужно обеспечить безопасность для этих людей, - рассказала руководитель учреждения. - Они такие же, как мы, но ввиду своего заболевания не могут отвечать за свои поступки. Поэтому нужен высокий забор”.
Как раз забор вокруг учреждения стал одним из спорных вопросов. На сессии городского собрания Силламяэ в минувший четверг руководитель Hoolekandeteenused по Вирумаа рассказала депутатам о строительстве приюта и ответила на их вопросы. В горсобрании, в частности, были недовольны тем, что вокруг учреждения планируют построить забор высотой 4,5 метра. В итоге, стороны договорились, что вокруг нового учреждения сделают двойной забор - внешний из досок, высотой ниже человеческого роста, а внутренний - сетчатый, трехметровый.
Владелец соседнего участка Андрей Абин считает, что такое закрытое учреждение в Силламяэ не нужно, даже несмотря на то, что оно создаст новые рабочие места. Моника Феофанова, напротив, считает, что 32 рабочих места для Силламяэ будут далеко не лишними.
В ближайшие дни Hoolekandeteenused надеется получить от городской управы разрешение на строительство.
“Я думаю, начнем строить месяца через два, - рассказал руководитель строительства Райво Раамат. - Сперва надо закончить проект, это займет немного времени. В принципе, проект уже есть, но его нужно немного доработать. Но через два месяца как раз будет самое подходящее время для начала строительства. Строить будем, я думаю, 11-12 месяцев”.
Моника Феофанова рассчитывает, что новое учреждение примет клиентов в феврале-марте 2021 года.