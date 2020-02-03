Пн, 3.02.2020
Cейчас у многих в России возникает вопрос: «Зачем писать на русском о депортациях прибалтов? Вы же сами вышли из империи!» Ирина Флиге

Невероятно: эти смартфоны на самом деле используют жители Эстонии

iPhone

ФОТО: STEPHEN LAM/REUTERS

Забудьте все рейтинги продаж и международную информацию о популярности производителей телефонов на рынке  – все это не касается Эстонии, пишет Postimees.

Как известно, на первом месте в мире по количеству проданных смартфонов оказался южнокорейский производитель Samsung. С большим отставанием, на основании прошлогодних продаж, следом идет китайский Huawei, на третье место опустился американский iPhone, а на четвертом - китайский Xiaomi.

Postimees попросил мобильных операторов в Эстонии узнать, в каких моделях телефонов на самом деле сейчас используют SIM-карты их сети. Наша картина сильно отличается от мировой: жители Эстонии продолжают быть ярыми приверженцами iPhone.

Смотрите рейтинги от местных мобильных операторов.

Tele2

  1. Apple iPhone 7 32GB
  2. Apple iPhone 6S
  3. Apple iPhone SE
  4. Huawei P20 Lite
  5. Samsung  Galaxy J3
  6. Samsung Galaxy A40

Telia

  1. iPhone 7
  2. iPhone SE
  3. iPhone 8
  4. iPhone 6S
  5. Huawei P20 Lite
  6. Samsung Galaxy A40
  7. iPhone 6

Elisa

  1. Apple iPhone 7
  2. Apple iPhone SE
  3. Huawei P20 Lite
  4. Apple iPhone 6S
  5. Apple iPhone 8
  6. Samsung Galaxy J3
  7. Apple IPhone 6
  8. Samsung Galaxy A5
  9. Samsung Galaxy A 40
  10. Samsung E1200

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