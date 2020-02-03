Невероятно: эти смартфоны на самом деле используют жители Эстонии

Забудьте все рейтинги продаж и международную информацию о популярности производителей телефонов на рынке – все это не касается Эстонии, пишет Postimees.
Как известно, на первом месте в мире по количеству проданных смартфонов оказался южнокорейский производитель Samsung. С большим отставанием, на основании прошлогодних продаж, следом идет китайский Huawei, на третье место опустился американский iPhone, а на четвертом - китайский Xiaomi.
Postimees попросил мобильных операторов в Эстонии узнать, в каких моделях телефонов на самом деле сейчас используют SIM-карты их сети. Наша картина сильно отличается от мировой: жители Эстонии продолжают быть ярыми приверженцами iPhone.
Смотрите рейтинги от местных мобильных операторов.
Tele2
- Apple iPhone 7 32GB
- Apple iPhone 6S
- Apple iPhone SE
- Huawei P20 Lite
- Samsung Galaxy J3
- Samsung Galaxy A40
Telia
- iPhone 7
- iPhone SE
- iPhone 8
- iPhone 6S
- Huawei P20 Lite
- Samsung Galaxy A40
- iPhone 6
Elisa
- Apple iPhone 7
- Apple iPhone SE
- Huawei P20 Lite
- Apple iPhone 6S
- Apple iPhone 8
- Samsung Galaxy J3
- Apple IPhone 6
- Samsung Galaxy A5
- Samsung Galaxy A 40
- Samsung E1200