Российская фирма требует от партии Ле Пен вернуть девять миллионов евро

АО "Авизапчасть" обратилась в арбитражный суд Москвы с иском к французской партии "Национальное объединение" о возврате 639,7 млн рублей долга, сообщил в понедельник, 3 февраля, интернет-портал "Открытые медиа". Первое, предварительное слушание по делу назначено на июнь 2020 года. Известно также, что суд направил партии Ле Пен извещение о деле, принятом к производству.

Речь идет о кредите, который партия Ле Пен взяла в 2014 году в "Первом чешско-российском банке". Из-за этого Ле Пен раскритиковали за слишком тесные связи с Россией. В 2016 году Центробанк лишил банк лицензии, а права требования по кредиту французской партии перешли сначала к компании "Конти", а потом - к компании "Авиазапчасть".

"Авиазапчасть" была образована на базе советского предприятия "Авиазагранпоставка", которое отвечало за обслуживание авиатехники, экспортируемой из СССР. Сейчас компания продает запчасти, навигационное оборудование для российской авиатехники, специальные металлы для аэрокосмической и авиационной промышленности, ремонтирует ИЛ-76. Компания полностью принадлежит бизнесмену Валерию Захаренкову, которого СМИ связывали с торговлей оружием.