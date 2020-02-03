Самолет, сгоревший в Шереметьево вместе с пассажирами, так и не убрали из аэропорта

В пресс-службе аэропорта сообщили, что не уполномочены комментировать информацию о расположении самолетов.

Напомним, трагедия с Superjet 100 произошла 5 мая. В тот день пассажирский лайнер "Аэрофлота" должен был совершить перелет из Москвы в Мурманск, однако спустя несколько минут после взлета экипаж запросил экстренную посадку в аэропорту вылета из-за технических неисправностей. При посадке SSJ ударился о взлетно-посадочную полосу и загорелся. Вспыхнувший огонь перекинулся на всю хвостовую часть воздушного судна. На борту находились 73 пассажира и пять членов экипажа. Погиб 41 человек, еще 10 пострадали.

После авиакатастрофы было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц). Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет.

Обвинение было предъявлено командиру экипажа самолета Sukhoi SuperJet 100 Денису Евдокимову. Следователи считают, что он совершил неправильные движения ручкой управления лайнером при посадке.

Между тем защита выдвинула версию, согласно которой у самолета была "некорректная реакция" на действия командира воздушного судна. Это было связано с неполадками на борту, возникшими после удара молнии.