Ждавшая крупных инвестиций эстонская фирма осталась с носом

По словам менеджера по развитию Mündipesula Евгения Симонова, теперь им нужно двигаться вперед медленнее. «Да, это правда, мы считаемся с тем, что потенциальные инвесторы проявляют большую заинтересованность в нашей компании. На данный момент сложно сказать, что именно повлияло на решение инвесторов, будь то негативное влияние краудфандинговых скандалов или отсутствие привлекательности нашей сферы деятельности, но причина может заключаться также в отсутствии технологического компонента», - сказал он BNS.

«В любом случае, это интересный опыт для нас. Мы будем продолжать развиваться более спокойными темпами с помощью собственной прибыли и банковского финансирования. Во время кампании мы открыли две новых мойки и начали проектировать третью. Мы планируем открыть еще несколько моек в этом году», - добавил Симонов.