Ждавшая крупных инвестиций эстонская фирма осталась с носом

31 января завершилась краудфандинговая кампания Mündipesula на платформе Fundwise, с помощью которой компания надеялась собрать от 200 000 до одного миллиона евро. Однако конечный результат составил всего 48 420 евро, то есть 24 процента от минимальной суммы, пишет Postimees.
По словам менеджера по развитию Mündipesula Евгения Симонова, теперь им нужно двигаться вперед медленнее. «Да, это правда, мы считаемся с тем, что потенциальные инвесторы проявляют большую заинтересованность в нашей компании. На данный момент сложно сказать, что именно повлияло на решение инвесторов, будь то негативное влияние краудфандинговых скандалов или отсутствие привлекательности нашей сферы деятельности, но причина может заключаться также в отсутствии технологического компонента», - сказал он BNS.
«В любом случае, это интересный опыт для нас. Мы будем продолжать развиваться более спокойными темпами с помощью собственной прибыли и банковского финансирования. Во время кампании мы открыли две новых мойки и начали проектировать третью. Мы планируем открыть еще несколько моек в этом году», - добавил Симонов.
В Эстонии в последние годы Mündipesula является одной из самых популярных моек самообслуживания. Их оборот в прошлом году составил 725 000 евро, а прибыль превысила 200 000 евро. Стоимость компании составляет 4,5 миллиона евро.