Пн, 3.02.2020
Cейчас у многих в России возникает вопрос: «Зачем писать на русском о депортациях прибалтов? Вы же сами вышли из империи!» Ирина Флиге

В январе МуПо выписала штрафов на десятки тысяч евро

Безбилетники в автобусе МуПо.

ФОТО: Tallinna munitsipaalpolitsei

Таллиннская муниципальная полиция (МуПо) за первый месяц года выписала в общей сложности 2184 штраф на сумму 54 220 евро пассажирам, не обладающим правом проезда в общественном транспорте и неправильно припарковавшимся, пишет Postimees.

Безбилетникам чиновники МуПо за первый месяц года выписали 527 постановлений о штрафах, общая сумма составила 10 540 евро. Неправильно припарковавшимся в городе МуПо выписала 2184 штрафов, общая сумма составила 43 680 евро.

В январе 2020 года провели разъяснительные работы и оставили письменное уведомление 598 раз.

За 12 месяцев прошлого года чиновники МуПо выписали безбилетникам и неправильно припарковавшимся всего 23 108 штрафа, общая сумма составила 440 434 евро.

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