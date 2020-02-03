В январе МуПо выписала штрафов на десятки тысяч евро

Таллиннская муниципальная полиция (МуПо) за первый месяц года выписала в общей сложности 2184 штраф на сумму 54 220 евро пассажирам, не обладающим правом проезда в общественном транспорте и неправильно припарковавшимся, пишет Postimees.
Безбилетникам чиновники МуПо за первый месяц года выписали 527 постановлений о штрафах, общая сумма составила 10 540 евро. Неправильно припарковавшимся в городе МуПо выписала 2184 штрафов, общая сумма составила 43 680 евро.
В январе 2020 года провели разъяснительные работы и оставили письменное уведомление 598 раз.
За 12 месяцев прошлого года чиновники МуПо выписали безбилетникам и неправильно припарковавшимся всего 23 108 штрафа, общая сумма составила 440 434 евро.