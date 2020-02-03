Видео ⟩ Канадский "Боинг" совершил экстренную посадку в Мадриде

Было принято решение вернуться в аэропорт вылета. "Боинг" со 128 пассажирами на борту несколько часов кружил над воздушной гаванью, вырабатывая топливо.

По сведениям испанского профсоюза пилотов SEPLA, самолет при взлете потерял часть шасси, которая попала в один из двигателей. Сама компания заявила о "проблеме с двигателем" и повреждении одной из 10 шин. Конструкция самолета позволяет ему лететь на одном двигателе, подчеркнул авиаперевозчик. Пилоты Air Canada прошли соответствующую подготовку, добавили в компании.