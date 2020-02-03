Видео ⟩ Канадский "Боинг" совершил экстренную посадку в Мадриде

Пассажирский Boeing 767-300 авиакомпании Air Canada в понедельник, 3 февраля, успешно совершил экстренную посадку в международном аэропорту Мадрид-Барахас имени Адольфо Суареса. Пилоты воздушного судна, направлявшегося в Торонто, вскоре после вылета из испанской столицы сообщили диспетчерам о "технической неисправности", передает Deutsche Welle.
Было принято решение вернуться в аэропорт вылета. "Боинг" со 128 пассажирами на борту несколько часов кружил над воздушной гаванью, вырабатывая топливо.
По сведениям испанского профсоюза пилотов SEPLA, самолет при взлете потерял часть шасси, которая попала в один из двигателей. Сама компания заявила о "проблеме с двигателем" и повреждении одной из 10 шин. Конструкция самолета позволяет ему лететь на одном двигателе, подчеркнул авиаперевозчик. Пилоты Air Canada прошли соответствующую подготовку, добавили в компании.
Испанское издание El Pais опубликовало видеозапись посадки лайнера.
ÚLTIMA HORA | El avión de Air Canada ha aterrizado ya en el aeropuerto de Barajas https://t.co/WplpJwpskc pic.twitter.com/9BugaHBQbM— EL PAÍS (@el_pais) February 3, 2020