Над автобусной фирмой ATKO продолжают сгущаться тучи

Пассажиров в автобусе не было, и две прибывшие на место происшествия спасательные бригады потушили огонь в моторном отсеке, но инцидент, вероятно, не пройдет для фирмы АТКО Transport бесследно.

"Центр общественного транспорта неоднократно делал АТКО Transport предписания, предъявлял письменные претензии, назначал штрафные санкции, и я думаю, что мы будем обсуждать и возможность разорвать договор с этой фирмой, но решение, делать ли это и если делать, то когда, примет правление Центра общественного транспорта", - поясняет заместитель директора Северо-Эстонский Центр общественного транспорта Кадри Кроони.