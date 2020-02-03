Пн, 3.02.2020
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Над автобусной фирмой ATKO продолжают сгущаться тучи

Автобус Atko.

ФОТО: Marko Saarm

В Харьюском уезде решают, как заставить автобусную фирму АТКО Grupp корректно выполнять свои обязанности, передает Rus.ERR со ссылкой на "Актуальную камеру".

В минувшую пятницу в Сауэ загорелся рейсовый автобус, обслуживающий внутриволостную линию.

Пассажиров в автобусе не было, и две прибывшие на место происшествия спасательные бригады потушили огонь в моторном отсеке, но инцидент, вероятно, не пройдет для фирмы АТКО Transport бесследно.

"Центр общественного транспорта неоднократно делал АТКО Transport предписания, предъявлял письменные претензии, назначал штрафные санкции, и я думаю, что мы будем обсуждать и возможность разорвать договор с этой фирмой, но решение, делать ли это и если делать, то когда, примет правление Центра общественного транспорта", - поясняет заместитель директора Северо-Эстонский Центр общественного транспорта Кадри Кроони.

Концерн ATKO Grupp на просьбы прокомментировать ситуацию не ответил.

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