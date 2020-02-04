Призерку Олимпиады из Швеции поймали на допинге

Антидопинговые специалисты проверили только пробу «А», в которой было небольшое количество запрещенного вещества. До вскрытия допинг-пробы «Б» Франссон была отстранена от сборной Швеции. Сама спортсменка говорит, что не принимала метилтестостерон намеренно. Она якобы получила препарат по ошибке.