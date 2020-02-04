Вт, 4.02.2020
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  • Эстония
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Государство потратит 30 млн евро на покупку новых бронежилетов для эстонской армии

Бронежилет иллюстративный.

ФОТО: Mihkel Maripuu/Postimees

В понедельник Центр оборонных инвестиций объявил международный тендер на приобретение современных быстросъемных бронежилетов. Для этих целей будет выделено 30 млн евро, пишет Postimees.

В Центре оборонных инвестиций сообщили, что для содействия эстонским производителям, тендер будет разделен на два лота. В рамках первого предусмотрена поставка средств индивидуальной защиты, а в рамках второго - баллистических панелей к ним. 

Как уточняется, новая экипировка должна будет защищать военных не только от пуль, но и от осколков.  

Все имеющиеся на балансе Сил обороны нынешние бронежилеты планируется заменить на новые в течение семи лет. Первая партия новых бронежилетов ожидается в конце этого года.

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