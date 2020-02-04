Государство потратит 30 млн евро на покупку новых бронежилетов для эстонской армии

В Центре оборонных инвестиций сообщили, что для содействия эстонским производителям, тендер будет разделен на два лота. В рамках первого предусмотрена поставка средств индивидуальной защиты, а в рамках второго - баллистических панелей к ним.

Как уточняется, новая экипировка должна будет защищать военных не только от пуль, но и от осколков.