В Клинике Тартуского университета потребовали отставки председателя правления и совета

19 заведующих Клиники Тартуского университета потребовали отставки председателя правления Прийта Ээлмяэ и главы совета медицинского учреждения Урмаса Клааса, который также является мэром Тарту, пишет Rus.ERR.
Соответствующее заявление заведующие распространили во вторник утром.
Они обвиняют Ээлмяэ в неспособности и нежелании сотрудничать с главами клиник, нанесении серьезного ущерба репутации одного из крупнейших медицинских учреждений Эстонии, а также в несоответствии занимаемой должности с точки зрения навыков, знаний, персональных особенностей и мотивации.
"Председатель совета должен подать в отставку с занимаемой должности и взять на себя ответственность, поскольку он не справился со своей работой и оправдывает продолжение основанного на эмоциональном насилии стиля управления в Клинике Тартуского университета, - говорится в заявлении. - Совет Клиники во главе с его председателем Урмасом Клаасом пытается реализовать изменения, которые не улучшают, а ухудшают организацию работы".
Конфликт в Клинике возник в начале января этого года, когда Ээлмяэ представил новую модель управления и карьерного роста, согласно которой должности глав всех клиник теперь можно будет занимать только на определенный срок, а нынешним заведующим предложили возможность выставить на них свои кандидатуры, что побудило 16 заведующих выразить недоверие Ээлмяэ и попросить совет учреждения отозвать его с занимаемой должности, однако совет решил этого не делать.