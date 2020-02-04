В Клинике Тартуского университета потребовали отставки председателя правления и совета

Соответствующее заявление заведующие распространили во вторник утром.

Они обвиняют Ээлмяэ в неспособности и нежелании сотрудничать с главами клиник, нанесении серьезного ущерба репутации одного из крупнейших медицинских учреждений Эстонии, а также в несоответствии занимаемой должности с точки зрения навыков, знаний, персональных особенностей и мотивации.

"Председатель совета должен подать в отставку с занимаемой должности и взять на себя ответственность, поскольку он не справился со своей работой и оправдывает продолжение основанного на эмоциональном насилии стиля управления в Клинике Тартуского университета, - говорится в заявлении. - Совет Клиники во главе с его председателем Урмасом Клаасом пытается реализовать изменения, которые не улучшают, а ухудшают организацию работы".