Оказавшийся на улицах Эстонии наркотик убивает человека изнутри

Кристаллическое вещество, внешне напоминающее соль для ванны, используют в качестве заменителя фентанила. Наркотик, который изначально приобрел популярность на востоке Эстонии, добрался и до столицы. Вещество вызывает у человека паранойю, а также эйфорию. Употребившему наркотик может казаться, что он обладает нечеловеческими способностями. «Образно говоря он разъедает вас изнутри», - сообщил руководитель службы по борьбе с наркопреступлениями и организованной преступностью криминального бюро Пыхьяской префектуры Райт Пикаро. «Прием alfa-pvp не приведет сразу же к смертельной передозировке, но при длительном употреблении наркотика организму наносится катастрофический вред», - добавил он.

В 2015 году 37-летняя мать двоих детей сообщила новостному изданию NBC, как развившаяся паранойя заставила ее спрыгнуть с моста в реку. «Я лишь помню, что когда была в реке, мне казалось, что я смогу дышать под водой», описывала события того дня американка.