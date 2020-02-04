Кальюлайд обойдется без заказа анализа для принятия решения по пенсионной реформе

Об этом сообщил советник президента по связям с общественностью Таави Линнамяэ.

"В последние месяцы различные стороны проводили анализы пенсионной реформы, и мы не планируем заказывать еще один", - пояснил он.

По его словам, на этой неделе президент тщательно изучит направленный ей парламентом законопроект и связанные с ним анализы.