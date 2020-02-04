Кальюлайд обойдется без заказа анализа для принятия решения по пенсионной реформе

Для принятия решения о том, следует ли провозгласить или отклонить принятый Рийгикогу Закон о пенсионной реформе, президент Эстонии Керсти Кальюлайд не станет заказывать юридический анализ, сообщает Rus.ERR.
Об этом сообщил советник президента по связям с общественностью Таави Линнамяэ.
"В последние месяцы различные стороны проводили анализы пенсионной реформы, и мы не планируем заказывать еще один", - пояснил он.
По его словам, на этой неделе президент тщательно изучит направленный ей парламентом законопроект и связанные с ним анализы.
Принять решение о том, провозгласить или отправить обратно в парламент Закон о пенсионной реформе, Керсти Кальюлайд должна до 12 февраля.