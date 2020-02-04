Вт, 4.02.2020
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Кальюлайд обойдется без заказа анализа для принятия решения по пенсионной реформе

Керсти Кальюлайд.

ФОТО: Matthias Balk/AP

Для принятия решения о том, следует ли провозгласить или отклонить принятый Рийгикогу Закон о пенсионной реформе, президент Эстонии Керсти Кальюлайд не станет заказывать юридический анализ, сообщает Rus.ERR.

Об этом сообщил советник президента по связям с общественностью Таави Линнамяэ.

"В последние месяцы различные стороны проводили анализы пенсионной реформы, и мы не планируем заказывать еще один", - пояснил он.

По его словам, на этой неделе президент тщательно изучит направленный ей парламентом  законопроект и связанные с ним анализы.

Принять решение о том, провозгласить или отправить обратно в парламент Закон о пенсионной реформе, Керсти Кальюлайд должна до 12 февраля.

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